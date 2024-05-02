Kurtulmuş'un Yeni Anayasa turunda ikinci perde: DEM Parti'den 12 Eylül vurgusu!

02 May 2024 13:50 - Güncelleme : 02 May 2024 13:51

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasa görüşmelerine devam ediyor. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün de DEM Parti Grubunu ziyaret etti.

KURTULMUŞ'TAN DEMOKRATİK SÜREÇ VURGUSU

Kurtulmuş, görüşmesi sonra yaptığı açıklamada görüşmeleri demokratik bir şekilde sürdürme taleplerini ilettiklerini belirterek, "Eş Genel Başkanlar ve grup başkanları arkadaşlarıyla müzakere ettikten sonra görüşlerini parti olarak kamuoyuyla da paylaşacaktır. Bizim temennimiz TBMM'de siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir" ifadelerini kullandı.

12 EYLÜL ANAYASASI DEĞİŞMELİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da DEM Parti olarak demokratik anayasa yapım sürecine ihtiyaç duyulduğu kanaatinde olduklarını söyledi. 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi konusundaki görüşlerinin bilindiğini ifade eden Hatimoğulları, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mevcut olan baskı sürecinin ortadan kalkması anayasanın hükümlerinin ve AİHM kararlarının hükümlerinin uygulanması bizler için çok önemli. Burada olumsuz gördüğümüz ve böylesi bir zeminde anayasa yapım sürecinde zorluklar olabileceğinin altını çizdik."

SIRADAKİ DURAK SAADET PARTİSİ

Kurtulmuş, ikinci ziyareti ise şu saatlerde Saadet Partisi'ne gerçekleştiriyor. Kurtulmuş son olarak saat 14.00'te ise İYİ Parti'yi ziyaret edecek.