Manavgat Belediye Başkanvekili belli oldu!

Manavgat Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimlerini 16'ya karşı 20 oyla CHP'li Mehmet Çiçek kazandı.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 CHP’li meclis üyesinin tutuklanmasıyla oluşan boşluk, İlçe Seçim Kurulu'nun onayıyla 4 yeni meclis üyesiyle dolduruldu. Partinin organize ettiği istifalarla yedek üyeler devreye alındı. İlçe Seçim Kurulu’nun onayıyla göreve başlayan dört yeni meclis üyesiyle birlikte CHP’nin sandalye sayısı 20’ye yükseldi ve mecliste yeniden çoğunluk sağlandı.

Bugün saat 14.00’te Side Ek Hizmet Binası’nda yapılan meclis toplantısında başkanvekili seçimi gerçekleştirildi. CHP grubunun adayı Mehmet Çiçek, AKP ve MHP grubunun adayı ise Süleyman Öz oldu.

Tüm üyelerin katıldığı oylamada Mehmet Çiçek 20 oy alarak 16 oy alan Süleyman Öz’ü geride bıraktı ve yeni meclis başkanvekili seçildi.