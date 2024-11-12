Manisa'da Devlet Bahçeli Meydanı'nın ismi Atatürk Meydanı olarak değiştirildi! Ülkü Ocakları'ndan protesto
Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli'deki Devlet Bahçeli Meydanı'nın adını Atatürk Meydanı olarak değiştirme kararı aldı. İsim değişikliğinin ardından Ülkü Ocakları'na bağlı bir grup protesto eylemi gerçekleştirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Devlet Bahçeli Meydanı'nın isminin Atatürk Meydanı olarak değiştirilmesine ilişkin önerge, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunuldu. Önergede, meydanın adının Mustafa Kemal Atatürk'ü onurlandırmak amacıyla değiştirilmesi istendi.
AK PARTİ VE MHP'LİLER MECLİS'İ TERK ETTİ!
Önergenin gündeme alınmasıyla birlikte MHP ve AK Parti grupları meclis toplantısını terk etti.
ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN BELEDİYE BAŞKANINA PROTESTO!
Bahçeli'nin isminin meydandan kaldırılması sonrası Ülkü Ocakları mensubu bir grup, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i protesto etti. CHP'liler ise "Büyük başkan" sloganı atarak Zeyrek'e destek verdi.