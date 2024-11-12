Son dakika | Devlet Bahçeli'den Özgür Özel ve Mansur Yavaş'a konser tepkisi: "Halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?"

12 Kasım 2024 10:31 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:31

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kayyum kararını eleştiren Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, "DEM'in otobüsüne binen CHP Genel Başkanı, siyasi istikbalini PKK'ya devretmiştir" dedi. "69 milyon TL'lik konser" üzerinden de ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özgür Özel'e tepki gösteren Bahçeli, "Hadi halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin geleceğinin milli değerlerle çizilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçeli, tarihe mühür vurulması gerektiğini söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurumsal bir çatı haline döndüğünü belirten Bahçeli, "Uyum ve iş birliğinin ivme kazanması çok değerlidir. Ortak alfabe tarihi bir adımdır. Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir" diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel'in kayyum kararını eleştirmesine tepki gösteren Bahçeli, "DEM'in otobüsüne binen CHP Genel Başkanı, siyasi istikbalini PKK'ya devretmiştir. Kabuk bağlamış yaraların deşilmesi sinsiliktir. Kimsenin kararlılığımızı köreltmesine izin vermeyiz" dedi.

Özgür Özel'i ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı 69 milyon TL'lik konserler üzerinden de eleştiri yağmuruna tutan Bahçeli, "CHP'li belediyelerin konser şölenlerine hazine kaynaklarını peşkeş çekmeleri, sıra vatandaşa gelince bir tas çorbayı reva görmeleri kepazeliktir. Hadi halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

"TARİHE MÜHÜR VURMALIYIZ"

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

-Siperlerimizden çıkıp görüş açımızı 360 dereceye ulaştırmalıyız. Nefret, şiddet ve ihanetle teşhis edilmiş hastalıklı bir güruhu cesaretle ayıklamalıyız. Geleceğin yol haritasını milli değerlerle çizmeliyiz. Tarihe mühür vurmalıyız.

"UYUM VE İŞ BİRLİĞİNİN İVME KAZANMASI ÇOK DEĞERLİDİR"

TDT uzun sayılamayacak mazisine rağmen kurumsal bir çatı haline döndü. Zirvede Cumhurbaşkanımızın Erdoğan'ın ülke başkanlarına verdiği simgesel para takdimi takdir edilecek bir durumdur. Uyum ve iş birliğinin ivme kazanması çok değerlidir. Ortak alfabe tarihi bir adımdır. Türk kültür hayatının diriliş beyannamesidir

"BU FIRSAT KAÇMAMALI"

Cemil Meriç'in şu sözü "Yürümesini bilmeyenler koşanlara kızarlar" Ülküsü olmayanlar, bizi susturmaya çalışanlar başarısız olmuşlardır. Kahraman dava arkadaşlarımız bunu canlı kanıtıdır. Bu fırsat kaçmamalı. Tarihi baştan aşağı yeniden yazmak elimizdedir. Türk birliği hayal safhasında kalmamalıdır. Düşünü kurduğumuz ne varsa Allah ecelden aman verirse Türk birliğini mutlaka göreceğiz.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'E UYARI

Ülke gündemine döneceklerini açıklayan CHP liderinin dönüş yolunda uçuruma savrulmaması, döneyim derken batma tehlikesini yabana atmamasını temenni ederim. Fazla dönüş şuur kaybına yol açıp yere de düşürebilir. Dönen dönsün biz yolumuzdan dönmeyiz. Devşirilen, demlenenlere aldırmıyoruz. Bizim yolumuz yolculuğumuz Türkiye Yüzyılı'dır.

"SİYONİST BARBARLIĞI SABIRLARIMIZI ZOLUYOR"

İsrail kanlı saldırılarını aşama aşama devam ediyor. Siyonist barbarlığı sabırlarımızı zorluyor. İsrail-İran arasındaki restleşmeler yaygın maliyette savaş hazırlığına da gözler önüne seriyor. Dünyanın geleceği için akut bir güvenlik meselesidir. Başta Türkiye olmak üzere bu durum tüm ülkeleri ilgilendiriyor. Vahşet ile medeniyet, vandallık ile merhamet zalim ile mazlum aynı kategoride duramaz.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ

Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle bazı çevreler karalar bağladı. Değişen ve devrilen Joe Biden'dan başkası değildir. Biz kimin kazanıp kaybettiğinden daha çok Türkiye ilişkilerini analiz ediyoruz. Trump'ın ilk döneminden farklı bir sistem uygulaması temennimizdir. Asıl mesele milli çıkarlarımızdır. ABD ile temiz bir sayfa açılmalıdır.

"TERÖRÜN KOLUNU KESMEK MİLLİ BEKADIR"

Terörün kolunu kesmek milli bekadır. Silah varsa demokrasi yoktur. Şiddet varsa sevgi ve barış dili yoktur. Dün söylediklerini tekzip edecek milli birlik ve kardeşliğini destekliyoruz. Söylediklerim her şeyin arkasındayım. Torunlarımızın aynı felaketle karşılaşmasını istemiyoruz. Geleceği kurmanın samimi düşüncesindeyiz. Ülkü ile yanıp tutuşan dava neferlerinin saldırıları aşarak Türk milletine adamalarını şeref kadar değerli olmasına önem gösteriyoruz. Vatanımız tehdit altındayken seçim çıkarlarına girmek alçalmadır. Terörün bitmesi bir ülküdür. Günü kurtarmak değil, geleceğe bakmanın düşüncesindeyiz. Oy kaygısı içinde değiliz.

ÖZGÜR ÖZEL'E KAYYUM TEPKİSİ

Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasından sonra CHP ile DEM'in nasıl da tek yumurta ikizine dönüştüğü görülmüştür. Şeyh Sait ve Seyid Rıza güzellemesi kimin nerede durduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şeyh Sait ve Seyid Rıza dönemin hainlerindir, devlet düşmanlarının hak ettiği gibi de cezalandırılmışlardır. DEM'in otobüsüne binen CHP Genel Başkanı, siyasi istikbalini PKK'ya devretmiştir. Kabuk bağlamış yaraların deşilmesi sinsiliktir. Kimsenin kararlılığımızı köreltmesine izin vermeyiz.

CHP'YE KONSER TEPKİSİ

CHP'li belediyelerin konser şölenlerine hazine kaynaklarını peşkeş çekmeleri, sıra vatandaşa gelince bir tas çorbayı reva görmeleri kepazeliktir. Hadi halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız?"