Mansur Yavaş adaylık tartışmalarına noktayı koydu! Tek cümlelik cevap

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tüm anketlerde Mansur Yavaş'ın gerisinde çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "ön seçim" yöntemiyle CHP liderine Özgür Özel'e kabul ettirmiş, partide bu olay 'çift başlı yönetim' eleştirilerine neden olmuştu. Gözle Yavaş'a çevrilse de ABB Başkanı kaçamak cevaplar vermeye devam ediyor.

'BİZİM GÜNDEMİMİZ BELLİ'

ABB Başkanı Yavaş, Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda CHP'deki ön seçim konusunda açıklama yapması beklenen Yavaş, bu konuyu atladı. Yavaş, "Bizim gündemimiz belli. Bu gündemin dışında hiçbir şeyin tartışılmasına izin vermememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SİYASİ SORU İSTEMEDİ

Yavaş, toplantı sonunda da siyasi soru istemediğini özellikle belirtti. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşündüğünü ifade eden Mansur Yavaş şu açıklamalarda bulundu: "Son birkaç aydır yargının iktidarın sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. İktidar belki bunun konuşulmasını istiyor. 5 sene boyunca ‘aday kim olacak’ diye konuşuldu.

Televizyonda ‘kim aday olsun’ diye konuşuyorlar. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey yoksullara sahip çıkmaktır. Ülkeyi gerçek gündemine çekmek istiyorum. Herkese de bu çağrıyı yapıyorum. Bizim gündemimiz belli. Bu gündemin dışında bir şeyin tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. ”



