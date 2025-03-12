Mansur Yavaş bir kez daha 'anket' dedi! 'Seçim yaklaşınca değerlendiririz'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Elmedağ'da katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin söylentilere "Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz" diyerek cevap verdi. Yavaş iki gün önce yaptığı açıklamada, "Hizmeti aksatıp günü belli olmayan seçim için harekete geçmiş değiliz" demişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Elmadağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Konuşmasında, Ankara'nın ilçelerinin şehir merkezine uzak olması nedeniyle çeşitli teşviklerden faydalanamadığını dile getirdi.

Görev süresinin son gününe kadar Ankaralılara hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayan Yavaş, Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde yaşanan gelişmelere de değindi. Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile her zaman uyum içinde olduklarını ifade etti. Aralarında herhangi bir sorun olmamasına rağmen kamuoyunda sürekli yeni yorumlar üretildiğini söyledi.

DİKKAT ÇEKEN ADAYLIK AÇIKLAMASI!

Yaşanan süreçte, görüş farklılıklarının olabileceğine dikkati çeken Yavaş, sandık süreci yaklaştıkça kendi adına bir tasarrufun olacağının da altını çizdi.

Yavaş adaylık ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem Bey, kendi üzerine olan baskılardan dolayı 'bir an evvel adayımız açıklansın, erken seçime davet edelim' dedi. Saygıdeğer bir fikirdir. Parti de bu yönde karar almıştır. Buna bizim itirazımız falan yok. Seçim vakti yaklaştığında eğer anketler bu şekilde olursa tekrar durumu değerlendiririz. Yani ilk günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Biz bırakın rakibini, yol arkadaşı birinin ayağa takılmasından fırsat bekleyecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem Başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygı ile açıklıyorum."

"EKREM BAŞKAN'IN YANINDA BEN DURACAĞIM"

"Biz bırakın rakibi, yol arkadaşı birinin ayağının takılmasından fırsat bekleyecek, alçaklık edecek insanlardan değiliz. Eğer Ekrem başkanın başına siyasi kumpaslar kurulursa bütün ülke bilmelidir ki en başta yanında ben olacağım. Bunu bütün kamuoyuna saygıyla açıklıyorum.

"TEK AMACIMIZ İKTİDARDAN KURTULMAK"

Bizden ayrılık bekleyenler, kavga bekleyenler avucunu yalayacaktır. Bizler bir araya gelerek en doğruyu yapacağız. Tek bir ortak amacımız var, artık halktan kopmuş bu iktidardan kurtulmak. İktidarı değiştirmekten başka hiçbir gayemiz yoktur."