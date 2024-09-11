Mansur Yavaş davet etti: Bu heyecana ortak olun!

11 Eylül 2024 11:32 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:10

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yavaş, düzenlenecek olan Gazi Paşayı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ikincisi için vatandaşlara bir davette bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte spor ve sporcuları destekleyen projelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. ASKİ Spor ve Türkiye Geleneksel Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Gazi Paşa'yı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin bu yılki ikinci etkinliği gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Başkentlileri bu organizasyona davet etti.

"ANKARA'DA GÜREŞ HEYECANI YENİDEN BAŞLIYOR!"

Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’da güreş heyecanı yeniden başlıyor! 15 Eylül 2024 tarihinde Keçiören Bağlum Stadı’nda gerçekleşecek olan 2. Gazi Paşa’yı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davetlisiniz. 60 başpehlivan ve 700 pehlivanın katılacağı bu büyük organizasyonun heyecanını hep birlikte yaşayalım"

60 BAŞPEHLİVAN VE 700 PEHLİVAN KATILACAK

15 Eylül 2024 Pazar günü Keçiören Bağlum Stadı’nda düzenlenecek olan turnuvaya bu yıl 60 başpehlivan ve 700 pehlivan katılacak. Etkinliği yerinde izlemek isteyenler için Keçiören Belediyesi, Sincan Belediyesi ve Ulus’taki Gençlik Parkı önünden ücretsiz ring seferleri sağlanacak.