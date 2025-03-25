Mansur Yavaş görevi bırakıyor: Bu son dönemim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir iftar etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yavaş, belediye başkanlığındaki son dönemi olduğunu açıkladı.

Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemde yaptığı 'nevruz' açıklamasıyla son günlerde eleştirilerin hedefinde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün yeni bir açıklama yaparak geri adım atmıştı.

2019 ve 2024 yerel seçimlerini kazanarak iki dönemdir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen CHP'li Yavaş'tan veda sinyali geldi.

"BU BENİM SON DÖNEMİM"

Mansur Yavaş, dün akşam Polatlı'da düzenlenen iftar programına katıldı. Yavaş, burada yaptığı konuşmada ikinci dönemin sonunda görevini bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

Mansur Yavaş, "Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara’da ve Polatlı’mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz" dedi.

Yavaş, Polatlı'ya vedalaşmak ve helalleşmek üzere yine geleceğini söyledi.

KONSER SORUŞTURMASINA CEVAP VERMEDİ

İftar programından sonra İhlas Haber Ajansı muhabiri, Yavaş’a konserler ile ilgili açılan soruşturmayla alakalı bir soru yöneltti. Ancak Mansur Yavaş bu soruyu cevapsız bıraktı.