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 | Banu Iriç

Mansur Yavaş iki gün sonra sessizliğini bozdu: CHP'de ön seçim tartışmasına cevap

Cumhuriyet Halk Partisi, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimi için ön seçim kararı alırken, partinin önde gelen isimleri pazar günü kritik bir zirvede buluştu. Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, adaylık için adı geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın buluşmasından iki gün sonra Yavaş'tan paylaşım geldi. Yavaş tartışma iddialarına karşın "birlik ve beraberlik" yorumunda bulundu.

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Mansur Yavaş iki gün sonra sessizliğini bozdu: CHP'de ön seçim tartışmasına cevap
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 18:17

CHP'de 2028 cumhurbaşkanlığı seçimi için ön seçim kararı alındı. Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında adaylık için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üçlü zirve gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonra ilk kez Mansur Yavaş sessizliğini bozarak açıklama yaptı.

Yavaş iki gün sonra yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı. Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz."

CHP lideri Özel de bu paylaşımı kendi hesabından yayımladı.

https://x.com/mansuryavas06/status/1889303998772986033

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