Mansur Yavaş ile Melih Gökçek aynı karede! Nikah şahidi oldular

09 Temmuz 2024 12:06 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 12:08

Melih Gökçek'in Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Melih Gökçek'in Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş buluştu: "Yabancı birisi değil!"

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş buluştu: "Yabancı birisi değil!"

TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner’in oğlu Mehmet Halit Yiğiner ve Feriha Öner’in düğünü Ankara'da bir düğün salonunda düzenlendi.

DÜĞÜNE BİRÇOK SİYASİ KATILDI

Düğüne; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve birçok siyasi katıldı.

YAVAŞ İLE GÖKÇEK AYNI KAREDE

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın kıydığı nikahta, damadın şahitliğini Mansur Yavaş, Melih Gökçek yaptı. Törende konuşan Demirbaş, iki düğünün bir arada yapıldığını belirterek Yiğiner’e TŞOF Başkanlığını tebrik etti.

Daha sonra Demirbaş, kıyılan nikahın ardından çifte evlilik cüzdanını vermek için TESKOM Genel Başkanı Kadir Akgül’e verdi. Akgül ise evlilikle ilgili nasihatte bulundu. Düğün töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.