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Mansur Yavaş ile Melih Gökçek aynı karede! Nikah şahidi oldular

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 12:06 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 12:08

ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İbrahim Melih Gökçek yıllar sonra aynı kareye girdiler. İki isim Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Mehmet Yiğiner’in oğlu Mehmet Halit Yiğiner’in düğününde bir araya geldi.

TŞOF Başkanı Mehmet Yiğiner’in oğlu Mehmet Halit Yiğiner ve Feriha Öner’in düğünü Ankara'da bir düğün salonunda düzenlendi.

DÜĞÜNE BİRÇOK SİYASİ KATILDI

Düğüne; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ve birçok siyasi katıldı.

Mansur Yavaş ile Melih Gökçek aynı karede! Nikah şahidi oldular - 1. Resim

YAVAŞ İLE GÖKÇEK AYNI KAREDE

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın kıydığı nikahta, damadın şahitliğini Mansur Yavaş, Melih Gökçek yaptı. Törende konuşan Demirbaş, iki düğünün bir arada yapıldığını belirterek Yiğiner’e TŞOF Başkanlığını tebrik etti.

Mansur Yavaş ile Melih Gökçek aynı karede! Nikah şahidi oldular - 2. Resim

Daha sonra Demirbaş, kıyılan nikahın ardından çifte evlilik cüzdanını vermek için TESKOM Genel Başkanı Kadir Akgül’e verdi. Akgül ise evlilikle ilgili nasihatte bulundu. Düğün töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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