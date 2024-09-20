Mansur Yavaş CHP'den istifa edeceği yönünde çıkan iddialara yanıt verdi!

20 Eylül 2024 00:21 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 00:26

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş 'istifa edecek' iddialarına cevap verdi. İddiaları yalanlayan ABB Başkanı "Gerçeklerin yazılanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok" dedi.

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Mansur Yavaş davet etti: Bu heyecana ortak olun!

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti​ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​ ile aynı organizasyonda bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı​ (ABB) Mansur Yavaş​, '2028'de aday olacak' ve 'CHP'den ayrılacak' iddialarına cevap verdi.

Bazı medya organlarında çıkan "Mansur Yavaş CHP​'den ayrılıyor" haberleri üzerine ABB Başkanı Mansur Yavaş​'tan tepki geldi.

"MESANETSİZ HABERLER"

Hakkında çıkan iddiaları gazeteci Fevzi Çakır aracılığı ile yalanlayan Yavaş şunları söyledi:

"Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. ‘Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor’ şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum."

"ARTIK KÖTÜ NİYET ARIYORUM"

"Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım."