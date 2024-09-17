Mansur Yavaş istifa edecek iddialarına cevap verdi! Sosyal medyadan büyük tepki gösterdi

17 Eylül 2024 18:22 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 19:28

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş 'istifa edecek' iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

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Muharrem İnce ve Mansur Yavaş bir araya geldi! Sürpriz ziyaret dikkat çekti

Muharrem İnce ve Mansur Yavaş bir araya geldi! Sürpriz ziyaret dikkat çekti

Mansur Yavaş davet etti: Bu heyecana ortak olun!

Mansur Yavaş davet etti: Bu heyecana ortak olun!

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti​ Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu​ ile aynı organizasyonda bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı​ (ABB) Mansur Yavaş​, '2028'de aday olacak' ve 'CHP'den ayrılacak' iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

15 Eylül günü ABB'nin düzenlediği 2. Gazi Paşa'yı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Mansur Yavaş Müsavat Dervişoğlu ile yan yana görüntülenmişti. Birlikte vakit geçiren Yavaş ve Dervişoğlu'nun baş başa yemek yediği iddia edilmişti.

MANSUR YAVAŞ CHP​'DEN AYRILACAK MI?

Bazı medya organlarında çıkan "Mansur Yavaş CHP'den ayrılıyor" haberleri üzerine ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki geldi.

X hesabından paylaşım yapan Yavaş, "Bazılarını anladık fikirleri neyse onu zikrediyorlar. Siz bari yapmayın" dedi.

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ortaya atılan iddialar için "Bir fotoğraf karesiyle ortalığı ayağa kaldıranları da rahatsız etmeye devam edeceğiz" dedi.

Arslan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ASKİ Spor olarak 15 Eylül’de ikincisini düzenlediğimiz Gazi Paşa'yı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne çok sayıda siyasi parti katılmıştır. Bazı siyasi partiler genel başkan düzeyinde bazıları ise divan üyeleri, milletvekilleri, parti meclis üyeleri, il ve ilçe başkanları tarafından temsil edilmiştir.

Bazı basın organlarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, "Gün boyu birlikte olduğu, samimi pozlar verdiği, baş başa yemek yedikleri..." şeklinde haberler yapılmıştır.

Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, "Baş başa yemek yedikleri." külliyen yalan ve manipülasyondur. Türkiye'nin iki önemli ismini zikrederek, asılsız haberlerin servis edilmesi başka hedef ve niyetlerin olduğuna işaret ediyor.

Spekülasyona dayalı uydurma haberler yapmayı alışkanlık haline getirmiş sözde habercilerin; düşman kardeşler çıkarmaya, kavga ve gerilimi tırmandırmaya, medeni her insanın normal karşılayacağı şeyleri "olağandışı" gibi göstermeye çalıştığı açıktır.

Dezenformasyonun hakikat gibi yayılması, gerçek bilginin ve milletimizin en büyük düşmanıdır. Biz, normal olanı, insanî ve medeni ölçüleri savunurken, bir fotoğraf karesiyle ortalığı ayağa kaldıranları da rahatsız etmeye devam edeceğiz."