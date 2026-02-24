Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! 3. parti iddialarına cevap geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı için konuşulan bir diğer isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Mansur Yavaş'ın CHP dışındaki partilerden adaylık ihtimaline kapıları kapatarak "Ben asla 3. aday olmam" dediğini öne sürdü.
Balbay'ın adaylıkla ilgili iddialarına Mansur Yavaş cephesinden cevap geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında söylediği iddia edilen sözlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı basın yayın organlarında Mansur Yavaş'ın 'Ben asla 3. aday olmam. Bazı yerlere aday olunmaz aday gösterilir' gibi sözler sarf ettiği iddia edilmiştir. Bu sözler Sayın Mansur Yavaş’a ait değildir. Bu yönde ne yakın çevresine ne de herhangi bir kişiye yapılmış bir beyanı bulunmamaktadır.
Adaylık tartışmalarına ilişkin Sayın Yavaş’ın tutumu, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ortaya koyduğu çerçeveyle aynıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaptığı değerlendirmelerden bu yana herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği Ankara’ya hizmet etmek, Ankaralıların kendisine verdiği emaneti en iyi şekilde taşımaktır."