Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı için konuşulan bir diğer isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Mansur Yavaş'ın CHP dışındaki partilerden adaylık ihtimaline kapıları kapatarak "Ben asla 3. aday olmam" dediğini öne sürdü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! 3. parti iddialarına cevap geldi Gazeteci Mustafa Balbay'ın Mansur Yavaş'ın 'Ben asla 3. aday olmam' dediği yönündeki iddiasına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama geldi. Gazeteci Mustafa Balbay, Mansur Yavaş'ın CHP dışındaki partilerden adaylık ihtimaline kapıları kapatarak 'Ben asla 3. aday olmam' dediğini öne sürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mansur Yavaş'ın bu yönde bir söz sarf etmediğini ve yakın çevresine veya herhangi bir kişiye böyle bir beyanda bulunmadığını açıkladı. ABB, Mansur Yavaş'ın adaylık konusundaki tutumunun daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ortaya koyduğu çerçeveyle aynı olduğunu belirtti. Açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Yavaş'ın yaptığı değerlendirmelerden bu yana herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı vurgulandı. Mansur Yavaş'ın önceliğinin Ankara'ya hizmet etmek ve Ankaralılara verilen emaneti en iyi şekilde taşımak olduğu ifade edildi.

Balbay'ın adaylıkla ilgili iddialarına Mansur Yavaş cephesinden cevap geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında söylediği iddia edilen sözlere ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İDDİALARA YALANLAMA

"Bazı basın yayın organlarında Mansur Yavaş'ın 'Ben asla 3. aday olmam. Bazı yerlere aday olunmaz aday gösterilir' gibi sözler sarf ettiği iddia edilmiştir. Bu sözler Sayın Mansur Yavaş’a ait değildir. Bu yönde ne yakın çevresine ne de herhangi bir kişiye yapılmış bir beyanı bulunmamaktadır.

"MANSUR YAVAŞ'IN TUTUTMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Adaylık tartışmalarına ilişkin Sayın Yavaş’ın tutumu, daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ortaya koyduğu çerçeveyle aynıdır. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaptığı değerlendirmelerden bu yana herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği Ankara’ya hizmet etmek, Ankaralıların kendisine verdiği emaneti en iyi şekilde taşımaktır."