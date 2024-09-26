Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı ve 'ahmak davası' mesajı: Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız

26 Eylül 2024 11:49 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 11:55

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; cumhurbaşkanı adaylığı, CHP'den istifa edeceği iddiaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasakla yargılandığı 'ahmak davası' hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bütün belediye başkanlarının İmamoğlu'nu desteklediğini belirten Yavaş, "Sonuna kadar yanındayız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultayından bu yana Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu​ krizi iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İzmir Caddesi'ndeki 100. Yıl Gençlik Kütüphanesi'nin açılışına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; cumhurbaşkanı adaylığı, CHP​'den istifa edeceği iddiası ve aralarının bozuk olduğu konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan dava ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunun şu anda gündemlerinde olmadığını vurgulayan Mansur Yavaş, partisinin karar vermesi halinde aday olabileceğini belirtti. CHP'den istifa edeceği iddialarını net bir dille yalanlayan Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak istemiyle açılan 'ahmak davası' ile ilgili de konuştu ve İmamoğlu'na tam destek verdi.

İşte Mansur Yavaş'ın açıklamalarından satır başları:

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

"Türkiye'de bilgiye dayalı olmayan bazı görüşleri uydurmak maalesef serbest. Açıklamalarımız gayet ortada. Genel başkanımız günü geldiğinde parti olarak kimin aday olacağını söyleyeceklerini belirtti. Dolayısıyla ortada böyle bir gündem yokken bu tartışmaları gereksiz ve üzücü buluyorum. Bunu daha önce 6'lı masa toplantılarında yaşadık. Bu tartışmalar özellikle yaptırıldı, insanların arasını bozmak için. Aynı zamanda ülke gündemini değiştirmek için yapıyorlar. Şu anda da aynı durum söz konusu.

Sayın İmamoğlu'nun ya da benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadığı halde kulis bilgisi altında gereksiz tartışmalar yaptırıyorlar. Partimiz aday gösterirse oluruz. Bunun haricinde konuşulacak hiçbir şey yok. Bence muhalefet tüm gücüyle ülkedeki sıkıntıların çözümü ve halka duyurulması için çalışmalıdır. Bunun haricindekiler boş laftır.

CHP'DEN İSTİFA EDECEK Mİ?

Öyle bir şey nereden çıkıyor? Bunu aklınıza getirecek en ufak bir hareketimi gördünüz mü? Olmayan bir şeyi ispat etmek zorunda bırakıyorlar bizi, bu çok saçma.

"EKREM BEY'İN YANINDAYIZ"

Eğer uğrarsa görüşürüm. Ankara'daki 16 belediyemizin tamamı bu siyasi kumpasa, yargı sopası gösterilerek siyaseti dizayn etme çabalarına karşıyız. Bu konuda Ekrem Bey'in sonuna kadar yanında olacağımızı belirtik. Sayın Kılıçdaroğlu​'na açılan dava da siyasi, sayın İmamoğlu'na açılan dava da siyasi davadır. Bu davanın açılması bile yanlış. İnşallah yanlış bir karar verilmez. Umuyorum sayın İmamoğlu'nun suçlu olmadığı konusunda mahkeme karar verir. Bu konunun da konuşulması ülke gündeminde ön plana çıkıyor ve halkın gerçek sorunlarını ortadan kaldırıyor. Bu yüzden bir an önce beraat kararının verilmesini ve ülkenin kendi gündemine dönmesini talep ediyorum.

SİYASİ YASAK KARARI ÇIKARSA NE OLACAK?

Bütün belediye başkanları olarak sayın İmamoğlu'nun sonuna kadar yanındayız ve destekliyoruz. Bir ceza çıkarsa da ne şekilde tepki göstereceğimizi de o gün gösteririz ama yargının böyle bir karar vereceğine inanmıyorum bir hukukçu olarak."