Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık! 

16 Temmuz 2024 21:12 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 21:17

Geçtiğimiz yerel seçimde yüzde 60.44 oy alarak rekor kıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 sene sonra yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göz kırptı.

2023 seçimlerinde 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sorulara cevap vermekten imtina eden Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ÇAĞRILARA CEVAP VERDİ

Katıldığı bir toplantıda konuşan Yavaş, bazı üyelerin 'cumhurbaşkanı adayı ol' çağrısına kayıtsız kalmadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu ve kendisini kastederek, 'iki forvetim var' sözlerini hatırlatan Yavaş, şunları söyledi:

"TAKDİR NEYSE ONU YAPACAĞIZ"

"Genel başkanımız bizi onurlandırdı. ‘İki forvetim var’ derken beni de saydı. Ben ABB başkanıyım. Somut bir cumhurbaşkanlığı süreci çıkana kadar bu konuyu ağzıma almayacağım. Somut bir süreç çıktığında partinin ve genel başkanın takdiri neyse onu yapacağız."

FATİH ATİK CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, geçtiğimiz Mayıs ayında TGRT Haber'deki Medya Kritik programında Mansur Yavaş'ın 'adaylık' hedefini açıklamıştı. Atik, Mansur Yavaş'ın 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmak istediğini ve çalışmalarını bu yönde yaptığı söylemişti.

İşte Fatih Atik'in o açıklaması:

"Mansur Yavaş 2028 yılında Cumhurbaşkanı adayı olacak, buna dönük çalışmaları da devam ediyor. Mansur Bey'in istediği ve hedeflediği nokta bu. Son seçimlerde de istemiştir muhakkak aday olmayı. CHP'de Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse Mansur Yavaş başka bir yol çizecektir. Daha çok uzun bir süre var. Mansur Yavaş için 100 bin imza toplamak 1 gününü alacaktır."