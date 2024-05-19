Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazası geçirdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi, geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi Aladdin Yavaş (74), Antalya'dan Denizli istikametine seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.
ÖNCE TABELAYA SONRA AĞAÇ VE KALDIRIMA ÇARPTI
Kaza, saat 15.30 sıralarında Burdur’un Çavdır ilçesi Antalya Denizli Karayolu’nda meydana geldi. Antalya’dan Denizli istikametine gitmekte olan Aladdin Yavaş (74) idaresindeki 48 JT 947 plakalı Nissan marka otomobil, kontrolden çıkarak önce petrol istasyonunun ışıklı tabelasına ardından da ağaçlara ve bordür taşlarına çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle arabaya bağlı römork üzerinde bulunan tekne devrilirken, kazada sürücü Aladdin Yavaş hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aladdin Yavaş Tedbir amaçlı Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil, römork ve tekne çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavisi tamamlanan Aladdin Yavaş’ın taburcu olduğu öğrenildi.