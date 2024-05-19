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Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazası geçirdi

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 May 2024 00:40 - Güncelleme : 19 May 2024 00:45
Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazası geçirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ağabeyi, geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağabeyi Aladdin Yavaş (74), Antalya'dan Denizli istikametine seyir halindeyken trafik kazası geçirdi.

ÖNCE TABELAYA SONRA AĞAÇ VE KALDIRIMA ÇARPTI

Kaza, saat 15.30 sıralarında Burdur’un Çavdır ilçesi Antalya Denizli Karayolu’nda meydana geldi. Antalya’dan Denizli istikametine gitmekte olan Aladdin Yavaş (74) idaresindeki 48 JT 947 plakalı Nissan marka otomobil, kontrolden çıkarak önce petrol istasyonunun ışıklı tabelasına ardından da ağaçlara ve bordür taşlarına çarptı.

Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazası geçirdi - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle arabaya bağlı römork üzerinde bulunan tekne devrilirken, kazada sürücü Aladdin Yavaş hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aladdin Yavaş Tedbir amaçlı Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mansur Yavaş’ın ağabeyi trafik kazası geçirdi - 2. Resim

Kazaya karışan otomobil, römork ve tekne çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken hastanede tedavisi tamamlanan Aladdin Yavaş’ın taburcu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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