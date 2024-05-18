Jandarmanın ihbara gittiği evde patlama: Çok sayıda yaralı var

18 May 2024 23:26 - Güncelleme : 19 May 2024 00:30

Arnavutköy'de polisin GBT kontrolünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var

Arnavutköy'de polisin GBT kontrolünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var

Tokat'ta akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Jandarmanın ihbara gittiği evde patlama oldu.

Olay Erbaa ilçesi Karakaya beldesine bağlı Hürmüzlü köyünde meydana geldi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekiplerinin eve girdikleri esnada patlama meydana geldi.

5'İ JANDARMA 7 KİŞİ YARALI

İlk bilgilere göre patlamada 5 jandarma personelinin yanı sıra Sefa K. ve Ahmet K. isimli kişiler yaralandı. Yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı yere giden uzman ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

TOKAT VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda patlamanın sebebine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

''Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan Jandarma personelimiz ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır. Ancak ilk bulgulara göre olayın aileler arası bir husumetten kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururum.''