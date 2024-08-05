Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık! 

05 Ağustos 2024 23:40 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 23:45

Geçtiğimiz yerel seçimde yüzde 60.44 oy alarak rekor kıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 sene sonra yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göz kırptı.

2023 seçimlerinde 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili sorulara cevap vermekten imtina eden Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ELBETTE ADAY OLURUM"

Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Mansur Yavaş, "Sayın başkan kamuoyu anketlerinde yüksek çıkıyorsunuz... Öte yandan bu dönem son dönemim dediniz... Partiniz aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?" sorusuna "Elbette olurum" diyerek cevap verdi.

FATİH ATİK CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, geçtiğimiz Mayıs ayında TGRT Haber'deki Medya Kritik programında Mansur Yavaş'ın 'adaylık' hedefini açıklamıştı. Atik, Mansur Yavaş'ın 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmak istediğini ve çalışmalarını bu yönde yaptığı söylemişti.

İşte Fatih Atik'in o açıklaması:

"Mansur Yavaş 2028 yılında Cumhurbaşkanı adayı olacak, buna dönük çalışmaları da devam ediyor. Mansur Bey'in istediği ve hedeflediği nokta bu. Son seçimlerde de istemiştir muhakkak aday olmayı. CHP'de Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse Mansur Yavaş başka bir yol çizecektir. Daha çok uzun bir süre var. Mansur Yavaş için 100 bin imza toplamak 1 gününü alacaktır."