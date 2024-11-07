Mansur Yavaş'tan istifa iddialarına cevap: Hiçbir adımda olmayacağım!

07 Kasım 2024 13:31 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 13:37

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, partisinden istifa edeceğine yönelik iddialara cevap verdi. Yavaş, "partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Ankara​ Büyükşehir Belediye Başkanı​ Mansur Yavaş​, hakkında çıkan CHP​'den istifa​ edeceğine yönelik iddialara cevap verdi. CHP'den istifa edeceğime yönelik iddiaları ciddiye almadığını belirten Yavaş, "Bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını biliyorum. Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim" dedi.

"ABB BAŞKANI OLARAK İKİ ŞEYE ODAKLANDIM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklandığının altını çizen Yavaş, Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan Partimizin ilk genel seçimlerde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak Belediye Başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.