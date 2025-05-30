Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek üzere Meclis'teki CHP grubunu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki parti gruplarına yönelik ziyaret turuna devam ediyor. Çarşamba günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Numan Kurtulmuş, bugün de temaslarına başladı.

ÖZGÜR ÖZEL KARŞILADI

AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, saat 14.00'te CHP Grubu’nu ziyaret etti. Kurtulmuş'u CHP lideri Özgür Özel karşıladı.

AK Parti grubunda AK Parti Grubu Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti'li Adil Karaismailoğlu da yer aldı. CHP lideri Özgür Özel'e görüşmede grup başkan vekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın eşlik etti.

GÜNDEM BAŞKANLIK SEÇİMİ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

3 Haziran’da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde gerçekleşen görüşme, CHP'nin Meclis Başkanı adayının kim olacağının belirlenmesi açısından önem taşıyor.

Kritik görüşmede ayrıca Terörsüz Türkiye süreci ile Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu başlıklarının da yer alması bekleniyor.

SONRAKİ DURAK AK PARTİ

Numan Kurtulmuş'un CHP'den sonraki adresinin ise AK Parti olacağı belirtildi. O ziyaretin de bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

Kurtulmuş pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu ile görüşecek.