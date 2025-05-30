Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek üzere Meclis'teki CHP grubunu ziyaret etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 14:39

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’teki parti gruplarına yönelik ziyaret turuna devam ediyor. Çarşamba günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Numan Kurtulmuş, bugün de temaslarına başladı.

ÖZGÜR ÖZEL KARŞILADI

AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, saat 14.00'te CHP Grubu’nu ziyaret etti. Kurtulmuş'u CHP lideri Özgür Özel karşıladı.

Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye ziyaret

AK Parti grubunda AK Parti Grubu Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti'li Adil Karaismailoğlu da yer aldı. CHP lideri Özgür Özel'e görüşmede grup başkan vekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın eşlik etti.

Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye ziyaret

GÜNDEM BAŞKANLIK SEÇİMİ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

3 Haziran’da yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde gerçekleşen görüşme, CHP'nin Meclis Başkanı adayının kim olacağının belirlenmesi açısından önem taşıyor.

Kritik görüşmede ayrıca Terörsüz Türkiye süreci ile Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu başlıklarının da yer alması bekleniyor.

Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye ziyaret

SONRAKİ DURAK AK PARTİ

Numan Kurtulmuş'un CHP'den sonraki adresinin ise AK Parti olacağı belirtildi. O ziyaretin de bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

Kurtulmuş pazartesi günü ise DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Grubu ile görüşecek.

Sıkça Sorulan Sorular

TBMM BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28 Mayıs’ta seçim sürecine başladı. Seçim sürecinin ilk beş gününde alınan başvuruların ardından yeni Meclis Başkanının belirlenmesi için 3 Haziran'da gizli oylamayla seçim yapılacak.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret!
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.