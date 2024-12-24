Meclis'te dikkat çeken kare: Saadet-Gelecek grubu düştü, Milletvekili Necmettin Çalışkan tek başına oturdu

24 Aralık 2024 17:25 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:29

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın istifasının ardından Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortaklığında kurulan grubun sayısı 19'a indi. Grubun düşmesinin ardından bugünkü Meclis Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Saadet Partili Milletvekili Necmettin Çalışkan Saadet Grubu'nda tek başına kaldı.

Ankara​ Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı Gelecek Partisi​'nden istifa​ ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nedim Yamalı, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞTÜ

Bu istifanın ardından Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 8'e düşerken, 20 milletvekili olan Saadet Partisi grubu ise 19'a indi. Grup kurma çoğunluğunu kaybeden Saadet-Gelecek, artık genel kurul toplantılarında grup önerisi veremeyecek. Meclis'teki bağımsız milletvekili sayısı ise 12'ye çıkmış oldu.

TBMM'DE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

TBMM'nin bugünkü Genel Kurulu'nda dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Genel Kurul toplantısı TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında yapıldı. Saadet-Gelecek grubunun düşmesinin ardından Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan tek başına Saadet grubu sıralarında oturdu.

AK PARTİ ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Öte yandan Gelecek Partisi'nden istifa eden Mustafa Nedim Yamalı'nın AK Parti'ye geri dönmesi bekleniyor. Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki AK Parti Grup Toplantısı'nda Yamalı'ya AK Parti rozetini takacağı öğrenildi.