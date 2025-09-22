Menü Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
25°
Politika
 Banu İriç

Meclis'te yeni hafta: 'Terörsüz Türkiye' için komisyon 12'inci kez toplanacak

TBMM'de yeni haftada Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 12'inci toplantısını yapacak. Bu defa söz düşünce kuruluşlarında olacak.

Meclis'te yeni hafta: 'Terörsüz Türkiye' için komisyon 12'inci kez toplanacak
AA
22.09.2025
06:57
22.09.2025
06:57

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Komisyonu, 24 Eylül'de toplanıyor.
Bu toplantıda düşünce kuruluşları söz alacak, "Terörsüz " hedefine ilişkin öneri ve değerlendirmelerini aktaracak. Komisyon, toplumun farklı kesimlerinin sürece katkısını kayıt altına almayı sürdürüyor.

Meclis'te yeni hafta: 'Terörsüz Türkiye' için komisyon 12'inci kez toplanacak

11 TOPLANTI GERİDE KALDI


Komisyon bugüne kadar 11 toplantı yaptı. Savunma, güvenlik ve istihbarat alanında bilgi aldı. Şehit yakınları ve gazilerin görüşleri dinlendi. Baro başkanları ile eski Meclis başkanları da önerilerini komisyona sundu.

Meclis'te yeni hafta: 'Terörsüz Türkiye' için komisyon 12'inci kez toplanacak

İş dünyası ve sendikalar, komisyonda sürecin ekonomik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri de görüşlerini iletti. Akademisyenler çatışma çözümü alanında dünyadan örnekler sundu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden katılan sivil toplum kuruluşları sürece destek mesajları verdi.

Görüşlerin alınmasının ardından siyasi partilerin önerileri masaya yatırılacak.

