Mehmet Ağar'dan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ziyaret

Eski İçişleri ve Adalet bakanlarından Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Ali Yerlikaya'dan görevi devraldıktan sonra Meclis'teki yeminiyle göreve başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ağar'ın ziyaretini sosyal medya üzerinden duyurdu.

ERZURUM VALİLİĞİNİ HATIRLATTI

Çiftçi, paylaşımında Ağar'ın bir dönem Erzurum'da da valilik yaptığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "1992 yılında Erzurum Valiliği de yapmış, İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar'a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim."

