Mehmet Ali Kulat 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk adayını açıkladı: Büyük bir teveccüh var

03 Eylül 2024 23:56 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 00:08

Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, TGRT Haber'deki Gündem Özel programında muhalefetin şimdiden tartışılmaya başlanana cumhurbaşkanı adayı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getiren Kulat, "Çok net olarak söylüyorum, Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaydır. 'Aday adayıdır' demiyorum kesinlikle adaydır" ifadelerini kullanarak Yavaş'ın adaylık sürecinin net olduğunu belirtti.

'MANSUR YAVAŞ'A BÜYÜK BİR TEVEHCÜH VAR'

CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermemesi durumunda bile, Yavaş'ın seçmenden 100 bin imza toplayarak bağımsız aday olarak cumhurbaşkanlığı yarışına katılabileceğini dile getiren Kulat, vatandaşlar arasında Yavaş'a yönelik ciddi bir teveccüh olduğunun belirtti.

Mehmet Ali Kulat'ın konu hakkında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde:

"Çok net olarak söylüyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaydır. Bakın 'aday adayıdır' demiyorum. Sonuç ne olur o işin başka bir yanı. CHP aday göstermese bile 100 bin imzayı toplayıp da aday olabilir. Vatandaşta bir teveccüh görülüyor."

'MUHALEFET GEREKSİZ BİR ÖZGÜVEN İÇİNDE'

Kulat, muhalefetin cumhurbaşkanlığı yarışında bir özgüven içinde olduğunu ancak bu özgüvenin farklı faktörlerle sınanabileceğini belirtti. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gelebilecek olası bir ceza veya Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılıp bırakılmaması gibi gelişmelerin seçim sürecini etkileyeceğini ifade etti.