Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan Mehmet Emin Korkmaz İYİ Parti'den ihraç edildi.

İYİ Parti, Eskişehir’in ilçesi Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkındaki hakareti nedeniyle Mehmet Emin Korkmaz’ı ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

İYİ PARTİ'DEN BEKLENEN KARAR

"MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Paylaşımın İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz tarafından yapıldığı ortaya çıkarken, şahıs kısa sürede tutuklanmıştı. Yaşananlar tepki toplarken bugün İyi Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Korkmaz'ın partiden ihraç edildiğini duyurdu.

İŞTE PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabından Mehmet Emin Korkmaz isimli bir kişinin yaptığı paylaşımda, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP'ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var." ifadeleri yer almış, paylaşımın aşağılayıcı üslubu kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.