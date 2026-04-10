Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yolsuzluklara sessiz kalırsanız CHP elden gidecek

CHP'li Beşiktaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının birçok CHP'li belediyeyi de kapsayarak genişlemesi parti yönetimini zora sokarken en son Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.
Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında eski Devlet Bakanı ve eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, yaşananlarla ilgili önemli bir çağrı yaptı.
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Sevigen "Susuyorsunuz, sessiz kalıyorsunuz. Artık lütfen sesiniz çıksın." dedi.
"Yanınızdaki arkadaşlara söyleyin, sesini yükseltsinler, yoksa partimiz elden gidiyor." diyen Sevigen, konuşmasında ayrıca "Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ayağa kalkın! Rica ediyorum, yetim hakkı yiyenlerden hesap sorun." ifadelerini kullandı.