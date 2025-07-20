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 | Baran Aksoy

Mehmet Uçum'dan dikkat çeken yeni anayasa ve referandum çıkışı: 'TBMM'de kabul edilse bile...'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan yeni anayasa çalışmalarına ve sonrasında yaşanacak referandum sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kanun veya tali mevzuat yetersiz kalırsa bunlar için anayasal norm ihtiyacı doğacağını belirten Uçum, "Son söz: Referandumsuz yeni anayasa olmaz" ifadelerini kullandı.

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Mehmet Uçum'dan dikkat çeken yeni anayasa ve referandum çıkışı: 'TBMM'de kabul edilse bile...'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 11:59

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin yazılarına devam ediyor. Kanun veya tali mevzuat yetersiz kalırsa bunlar için anayasal norm ihtiyacı doğacağını belirten Uçum, "Yani demokratik siyasetin görevi, halkın somut olarak hangi konu olursa olsun daha adil ve iyi işleyen bir düzen isteğini -anayasa altı normlarla karşılanamayan talepler açısından- anayasal değişim ihtiyacı olarak tercüme etmektir" ifadelerini kullandı. Referandumla ilgili de açıklamalara bulunan Uçum, "Son söz: Referandumsuz yeni anayasa olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Uçum'dan dikkat çeken yeni anayasa ve referandum çıkışı: 'TBMM'de kabul edilse bile...'

Uçum yazısında şu ifadeleri kullandı:

Bu seride son olarak “halkın gündemi yok iddiası” üzerinde duracağız. Bu iddia, çarpıtma olmanın yanında fikri yetersizliğe de işaret ediyor. Demokrasilerin rutin işleyişinde halk, anayasa konusundaki beklentisini hukuksal dille ifade etmez. Halkın anayasal taleplerini tespit için değişim veya gelişim yönündeki siyasi, ekonomik, kültürel ve adalete ilişkin her türlü tasavvurunun hukuksal karşılığına bakılmalıdır.

"MEVZUAT YETERSİZ KALIRSA BUNLAR İÇİN ANAYASAL NORM İHTİYACI DOĞAR"

Halkın sisteme ilişkin daha iyiye yönelen beklentilerini karşılamak konusunda kanun veya tali mevzuat yetersiz kalırsa bunlar için anayasal norm ihtiyacı doğar. Bunun da halkın anayasa talebi olarak anlaşılması gerekir. Yani demokratik siyasetin görevi, halkın somut olarak hangi konu olursa olsun daha adil ve iyi işleyen bir düzen isteğini -anayasa altı normlarla karşılanamayan talepler açısından- anayasal değişim ihtiyacı olarak tercüme etmektir. İşin esası budur. Halkın genel ve aktüel sorunların çözümüne ilişkin beklentisi, gelişmiş kurallar ve geliştirilmiş kurumlar gerektirirse bunların bir kısmı norm seviyesi sebebiyle anayasa talebi olarak ortaya çıkar. Örneğin pahalılıkla mücadelede gerek duyulduğunda tavan fiyat uygulanmasına yönelik halkın beklentisi anayasal talep olarak kabul edilmelidir. Makul ve insanca yaşama hakkına ilişkin halkın istekleri anayasada böyle bir hakka yer verilmesi şeklinde somutlanabilir. Yine halkın, hiç kimsenin geçim sıkıntısı içinde olmaması dileği anayasada asgari geçim desteği veya asgari gelir hakkı gibi güvencelere dönüşebilir. Seçmen iradesinin milletvekili seçim süreçlerinde daha etkili olmasına yönelik halkın istekleri "geri çağırma hakkını" içeren bir anayasal kural ve kurum olabilir.

Mehmet Uçum'dan dikkat çeken yeni anayasa ve referandum çıkışı: 'TBMM'de kabul edilse bile...'

"TEMEL İHTİYAÇTIR"

Halkın yasama süreçlerinde daha aktif olma isteği anayasada yer alması gereken, halkın kanun teklif etmesine ilişkin bir hak ve yetki talebi olarak kabul edilebilir. Bunlar gibi her alan için ve çok sayıda örnek verilebilir. Görüldüğü gibi “halkın gündeminde yeni anayasa talebi yok” görüşü, halkın taleplerinin devrimci dinamiğini ve gelecek perspektifini göz ardı eden, olgusal karşılığı olmayan, yüzeysel bir tespittir. Dolayısıyla aslında yeni anayasa halkın sürekli ve genel olarak sistemsel açıdan daha iyiyi tasavvur etmesinin oluşturduğu temel ihtiyaçtır. Bu nedenle siyasal anayasa ve hukuksal anayasa ayrımı yapılır.

"NET OLARAK GÖRMEK MÜMKÜNDÜR"

Siyasal anayasa halkın sisteme ve düzene ilişkin tasavvuru ile daha iyiye yönelik taleplerinin ve ihtiyaçlarının ortaya koyduğu anayasadır. Siyasal anayasanın unsurlarını halkın demokratik ve meşru temsilcisi olan siyasi partilerden ‘talep siyaseti’ yapanların programlarında daha net olarak görmek mümkündür. Halkın ortaya koyduğu siyasal anayasanın hukuksal tercümesinin yapılarak halkın temsilcilerinden oluşan Mecliste bütünsel bir kanun olarak kabul edilmesi ve halkın onayıyla yürürlüğe girmesi halinde ise hukuken yeni anayasa söz konusu olur.

Mehmet Uçum'dan dikkat çeken yeni anayasa ve referandum çıkışı: 'TBMM'de kabul edilse bile...'

"SON SÖZ: REFERANDUMSUZ YENİ ANAYASA OLMAZ"

Demokratik bir düzende halk sisteme ilişkin hep daha iyiyi istediği sürece ki bu şimdiye kadar böyle olmuştur, yeni anayasa her zaman halkın olağan ve dinamik gündemi olur. Bu nedenle temsili kurucu irade olan Meclis yeni anayasayı, halkın daimi anayasa gündemini ve asli kurucu irade olan halktan onay alma zorunluluğunu dikkate alarak yapmalıdır. Çünkü halk tasavvur ettiği anayasa ile Meclisin kabul ettiği yeni anayasa arasındaki uyumu ancak vereceği onayla gösterir.

Yeni anayasa TBMM’de 400 veya daha fazla oyla kabul edilse bile zorunluluğunun iki ana sebebi vardır: Birinci sebep, asli kurucu irade olan halkın onayıyla demokratik meşruiyeti tamamlama zorunluluğudur. İkinci sebep, halkın siyasi anayasa tasavvuruna uygun bir hukuki metnin Mecliste kabul edilip edilmediğini halkın denetleme hakkının gereğidir. Son söz: Referandumsuz yeni anayasa olmaz"

https://x.com/mehmetucum/status/1946804777137918390

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ETİKETLER
#anayasa
#mehmet uçum
#demokrasi
#referandum
#Siyasi Sistem
#Politika
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