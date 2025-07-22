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 | Selahattin Demirel

Memleket Partisi kapandı! CHP'ye geçen Muharrem İnce böyle yorumladı: Her kim rütbe derdindeyse...

Memleket Partisi'nin bugün resmi olarak kapanmasıyla partinin CHP'ye dönen kurucusu Muharrem İnce'den bir açıklama geldi. İnce "Yol değişir, yolcu değişir ama hedef değişmez! Muharrem İnce, bu hedefin rütbesiz neferidir. Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın." dedi. İnce ayrıca CHP'li delege ve İBB meclis üyesi Ozan Özgür Doğru hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

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Memleket Partisi kapandı! CHP'ye geçen Muharrem İnce böyle yorumladı: Her kim rütbe derdindeyse...
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 20:59

24 Haziran'da eski partisi 'ye geçerek 'nin kapanış sürecini hızlandıran , bugün kapanma gündemiyle Olağanüstü Kurultay yapan ve kurultay sonucunda kapanma kararı alan Memleket Partisi'nin geldiği durumla ilgili bir açıklamada bulundu.

Memleket Partisi'nin 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nda 277 delege oy kullanırken 220 delege "kapatılsın", 55 delege "kapatılmasın" oyu verdi, 2 oy ise geçersiz sayıldı. Bu sonuçla parti kapanma sürecine girdi. İnce ise durumu sosyal medya paylaşımıyla değerlendirerek "Şimdi CHP saflarını güçlendirme zamanıdır." ifadeleriyle CHP'ye katılma çağrısı yaptı.

Memleket Partisi kapandı! CHP'ye geçen Muharrem İnce böyle yorumladı: Her kim rütbe derdindeyse...

"İÇ BURUKLUĞUNU HİSSETMİYOR DEĞİLİM"

İnce'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Sevgili Memleket Partililer, Olağanüstü koşullarda, kısıtlı imkanlarla kurduğumuz Memleket Partisi bugün yapılan kurultayla kapatılma kararı almıştır. Kiminizdeki iç burukluğunu hissetmiyor değilim. Bu partiyi hangi koşullarda, hangi fedakarlıklarla kurduğumuzu ve ayakta tutmak için ne kadar çabaladığımızı en iyi siz biliyorsunuz. En büyük fedakarlığı bez afişleri yazan, onları köprülere asan, elinde hoparlörle gezen, sabahlara kadar çalışan genç arkadaşlarım yapmıştır. Kendi adıma, ülkem adına size ne kadar teşekkür etsem azdır.

Memleket Partisi kapandı! CHP'ye geçen Muharrem İnce böyle yorumladı: Her kim rütbe derdindeyse...

"KENDİNİZİ YENİLMİŞ HİSSETMEYİN"

Sevgili gençler, Bütün amacımız Atatürk Türkiye’sini aydınlık yarınlara taşımaktır. Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmaktır. Ülkemizi bilimde, fende, edebiyatta, sporda çağdaş ülkelerin üzerine çıkarmaktır. Bu hedeften zerre sapmış değiliz. Çabalarınız asla boşa gitmiş değildir. Lütfen kendinizi yenilmiş, terk edilmiş hissetmeyiniz.

"HER KİM RÜTBE DERDİNDEYSE..."

Mevcut siyasi iklim bir araya gelmemizi ve küçük farklılıklarımızı bir kenara koyarak omuz omuza, yürek yüreğe birlikte yürümemizi zorunlu kılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, bizim bütün söylemlerimizi iddialarımızı sahiplenen bir partidir. Yol değişir, yolcu değişir ama hedef değişmez! Muharrem İnce, bu hedefin rütbesiz neferidir. Her kim rütbe derdindeyse yanımızdan ayrılsın. Her kim hedefe inanmışsa, kolumuza girsin ve yürüsün. Memleket sevdamız Memleket Partisi ile başlamadı, onunla bitmez! Şimdi CHP saflarını güçlendirme zamanıdır. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşım oldunuz!"

Memleket Partisi kapandı! CHP'ye geçen Muharrem İnce böyle yorumladı: Her kim rütbe derdindeyse...

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Öte yandan İnce, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sürecinde sahte görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla ilgili davada yeni gelişme yaşandı. İnce, yargılanan CHP'li delege ve İBB meclis üyesi Ozan Özgür Doğru hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

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ETİKETLER
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#Türk Siyaseti
#Politika
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