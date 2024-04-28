Meral Akşener'den İYİ Parti'ye veda mesajı: Kutlu yolculuk için teşekkür ederim

28 Nisan 2024 01:22 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 01:23

İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi sona erdi. Görevinden istifa eden Akşener'in ardından yerine Müsavat Dervişoğlu seçildi. İYİ Parti'den Akşener adına duygusal mesaj yayımlandı.

Parti'den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

25 Ekim 2017’de başlayan hikâyemizin mimarı, mücadelemizin ilhamı, evimizin kurucusu Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e;

Bugüne kadar İYİ Parti ailemiz adına göstermiş olduğu tüm fedakârlıklar için minnettarız.

Döktüğünüz ter, gösterdiğiniz emek, devrettiğiniz bayrak yerde kalmayacak!

İyi ki varsınız...

AKŞENER'DEN VEDA MESAJI

İYİ Parti'nin resmi X hesabından yaptığı paylaşımın ardından Meral Akşener'den veda mesajı geldi. Parti'ni paylaşımını alıntılayan Akşener, "25 Ekim 2017’den bugüne dek birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolculuk için yürekten teşekkür ediyorum... Her bir anından gurur duyduğum hikâyemiz eminim ki; Türk milletinin sesi ve vicdanı olmaya devam edecek." İfadelerini kullandı.