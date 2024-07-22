Meral Akşener'den tekzip talebi: Oyunu kime vereceği belli oldu

22 Temmuz 2024 09:20 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 09:21

Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti: Dünümüz de bizim, yarınlarımız da…

Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti: Dünümüz de bizim, yarınlarımız da…

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener’den ‘Beni İYİ Parti'ye oy vermeye ikna edin’ dediği iddialarına yanıt verdi.

Akşener, haberin içeriğinde yer alan ifadelerin tümüyle gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bayram sürecinde ziyaretine gelen partililere, haberde geçen biçimde herhangi bir beyanım olmadığını belirten Akşener, "Son günlerde bazı yayın organları tarafından ismim kullanılarak herhangi bir kaynağa dayanmayan gerçek dışı haberler yapılmaktadır" dedi.

'AİDİYETİM VE BAĞLILIĞIM SORGULANAMAZ'

Akşener açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu haberler nedeniyle toplumda ve Kurucu Genel Başkanı olduğum İYİ Partililer nezdinde hakkımda olumsuz düşünce ve görüşler oluşmaktadır.

Kurucu Genel Başkanı olduğum İYİ Parti'ye, aidiyetim ve bağlılığım kimse tarafından sorgulanamayacağı gibi İYİ Parti dışında herhangi bir siyasi partiye bir seçmen olarak oy vermeyeceğim de ortadadır.”