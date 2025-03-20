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 | Sule Altinel

MGK bugün toplanacak! İşte masadaki konular...

Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi, terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki gelişmeler ve ateşkesi bozan soykırımcı İsrail'in Filistin'deki saldırıları olacak. MGK toplantısında, diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

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MGK bugün toplanacak! İşte masadaki konular...
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 02:58
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 02:58

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 2'nci kez yine yoğun gündemle toplanacak.

Beştepe'de yapılacak toplantının ilk başlığı, terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar.

GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantıda, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla diz çöken terör örgütü PKK'ya İmralı'nın yaptığı kendini feshetme çağrısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün tüm uzantılarıyla silah bırakması.

Milli Güvenlik Kurulu, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde duracak. Bir yandan operasyonlar devam ederken sürecin oyalamalara izin verilmeden sonuçlandırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

SURİYE TEMASLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye'nin isteği tüm bölgede barış ve istikrarın hakim olması. Bu kapsamda Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek.

Şam yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçen haftaki Suriye temaslarıyla ilgili Kurul'a bilgi sunacak.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Milli Güvenlik Kurulu'nun bir diğer gündem maddesi, ateşkesi bozan katil İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılar olacak.

Katliamların durması ve ateşkesin tekrar sağlanması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen diplomasi trafiği ele alınacak.

MGK toplantısında güvenlik mimarisini güçlendirmek isteyen Avrupa ile artan temas trafiği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kıbrıs'taki gelişmeler de masada olacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Milli Güvenlik Kurulu kimlerden oluşur?
Milli Güvenlik Kurulu; Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Adalet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından kurulur.
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