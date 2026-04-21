MHP'de Çanakkale, Muğla ve Bilecik İl Teşkilatı'nın feshedilmesi sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Ardahan il teşkilatının da feshedildiğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ MHP Ardahan İl Teşkilatı feshedildi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Ardahan il teşkilatının feshedildiğini ve yerine yeni bir il başkanının atandığını duyurdu. MHP Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiştir. Fesih işlemi, tüzüğün 34. maddesi uyarınca gerçekleştirilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır.

