MHP Ardahan İl Teşkilatı feshedildi

MHP'de Çanakkale, Muğla ve Bilecik İl Teşkilatı'nın feshedilmesi sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Ardahan il teşkilatının da feshedildiğini açıkladı.
Semih Yalçın şu ifadeleri kullandı:
Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Ardahan İl Başkanlığı görevine Sevim Köseliören atanmıştır.