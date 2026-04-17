Semih Yalçın duyurdu! MHP, Çanakkale, Muğla ve Bilecik teşkilatını feshetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
MHP'de değişim sürüyor. İstanbul’dan sonra Kütahya ve Eskişehir il teşkilatları feshedilmesinin ardından 2 fesih haberi daha geldi. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı.
MHP'li Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, hem Bilecik'in hem de Çanakkale'de il teşkilatlarının feshedildiği duyuruldu.
MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan, Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya ve Muğla İl Başkanlığı görevine ise Emrah Oltulu atandı.
MHP'li Semih Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"MHP Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır.