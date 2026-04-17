Semih Yalçın duyurdu! MHP, Çanakkale, Muğla ve Bilecik teşkilatını feshetti

Son dakika haberi: MHP'de Çanakkale, Muğla ve Bilecik İl Teşkilatı'nın feshedildiği bildirildi. MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan, Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya ve Muğla İl Başkanlığı görevine ise Emrah Oltulu atandı.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 15:22

'de değişim sürüyor. İstanbul’dan sonra Kütahya ve Eskişehir il teşkilatları feshedilmesinin ardından 2 fesih haberi daha geldi. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı yaptı.

MHP'de değişim devam ederken, İstanbul, Kütahya ve Eskişehir'den sonra Bilecik ve Çanakkale il teşkilatları da feshedildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Bilecik ve Çanakkale il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu.
MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atandı.
MHP Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atandı.
Fesih kararlarının parti tüzüğünün 52, 54 ve 34'üncü maddelerine istinaden alındığı belirtildi.
ATANAN İSİMLER AÇIKLANDI

MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan, Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya ve Muğla İl Başkanlığı görevine ise Emrah Oltulu atandı.

SEMİN YALÇIN DUYURDU

MHP'li Semih Yalçın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"MHP Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanlığı görevine Emrah Oltulu atanmıştır.

https://x.com/E_SemihYalcin/status/2045100214734692769

