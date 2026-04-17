Resmi Gazete'de yeni atamalar! İsveç ve Macaristan dahil 7 ülkeye yeni atama, AFAD yönetimi değişti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'deki yeni kararname ile Türkiye’nin stratejik öneme sahip diplomatik noktalarında üst düzey görevlendirmeler yapıldı. Avrupa, Afrika ve Asya hattındaki atamalar dikkat çekti. 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildi.
|Ülke
|Atanan Büyükelçi/Yetkili
|Unvanı
|Gine-Bissau Cumhuriyeti
|Mehmet Cem Kahyaoğlu
|Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi
|Macaristan
|Gülsun Erkul
|Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü
|Nijer Cumhuriyeti
|Özgür Arslan
|İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı
|Malezya
|Nevzat Uyanık
|Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü
|İsveç Krallığı
|Korhan Karakoç
|İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü
|Madagaskar Cumhuriyeti
|Halime Ebru Demircan
|Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı
|Angola Cumhuriyeti
|Özgür Uludüz
|Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi
Kararname ile merkeze çekilerek Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki görevlerine iade edilenler:
Ertan Yalçın (Bolivya Büyükelçisi)
Makbule Başak Yalçın (Ekvator Büyükelçisi)
Muhammet Mustafa Çelik (Angola Büyükelçisi)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesindeki boş pozisyonlara yönelik 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD Başkan Yardımcılığı'na Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek atandı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Öncü göreve getirilirken, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'na Bayram İzzet Taşcı atandı.