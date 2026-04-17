Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Resmi Gazete'de yeni atamalar! İsveç ve Macaristan dahil 7 ülkeye yeni atama, AFAD yönetimi değişti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; İsveç, Macaristan ve Malezya büyükelçileri değişirken, AFAD Başkan Yardımcılığına Cengiz Gevrek atandı. İşte 17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan kritik atama listesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'deki yeni kararname ile Türkiye’nin stratejik öneme sahip diplomatik noktalarında üst düzey görevlendirmeler yapıldı. Avrupa, Afrika ve Asya hattındaki atamalar dikkat çekti. 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararname ile Türkiye'nin diplomatik noktalarında ve AFAD'da üst düzey görevlendirmeler yapıldı.
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı ve 3 büyükelçi merkeze çekildi.
Gine-Bissau, Macaristan, Nijer, Malezya, İsveç, Madagaskar ve Angola'ya yeni büyükelçiler atandı.
Bolivya, Ekvator ve Angola'nın eski büyükelçileri merkeze çekildi.
AFAD Başkan Yardımcılığı'na Cengiz Gevrek, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Öncü ve Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'na Bayram İzzet Taşcı atandı.
İŞTE GERÇEKLEŞTİRİLEN ATAMALAR

  • Gine-Bissau Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu,
  • Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul,
  • Nijer Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan,
  • Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık,
  • İsveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç,
  • Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan,
  • Angola Cumhuriyeti’nde ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Özgür Uludüz atandı.
MERKEZE ALINAN İSİMLER

Kararname ile merkeze çekilerek bünyesindeki görevlerine iade edilenler:

Ertan Yalçın (Bolivya Büyükelçisi)

Makbule Başak Yalçın (Ekvator Büyükelçisi)

Muhammet Mustafa Çelik (Angola Büyükelçisi)

AFAD ÜST YÖNETİMİNDE YENİ YAPILANMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () bünyesindeki boş pozisyonlara yönelik 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD Başkan Yardımcılığı'na Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek atandı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Öncü göreve getirilirken, Rehberlik ve Denetim Başkanlığı'na Bayram İzzet Taşcı atandı.

