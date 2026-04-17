 Selahattin Demirel

Türkiye'den Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti

Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda muafiyetin şartları da açıklandı.

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 00:28

Türkiye'den Avustralya vatandaşlarıyla ilgili önemli bir karar geldi. Buna göre ülke vatandaşlarından Türkiye'ye girişte vize zorunluluğu aranmayacak.

Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti getirildi.
Avustralya vatandaşlarının her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.
Bu muafiyet 17/4/2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince alındı.
Bu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MUAFİYETİN ŞARTLARI AÇIKLANDI

Avustralya vatandaşlarına vize muafiyeti getiren karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında geçen kararda şöyle denildi:

"Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 17/4/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."


Avustralya'nın sosyal medya yasağı ters tepti: Çocuklar kısıtlamaları aşmış
Trump, İran'ın nükleer şartı kabul ettiğini duyurdu!
