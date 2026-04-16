Dünya


 Nalan Güler Güven

Trump, İran’ın nükleer şartı kabul ettiğini duyurdu!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelerde kritik bir eşiğin aşıldığını belirterek, Tahran yönetiminin nükleer şartı kabul ettiğini açıkladı. Trump, taraflar arasındaki bir sonraki görüşmenin hafta sonu gerçekleşebileceğini söyledi.

Trump, İran’ın nükleer şartı kabul ettiğini duyurdu!
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 21:52

ABD Başkanı , İran ile yürütülen diplomatik süreçte daha önce ulaşılamayan bir noktaya gelindiğini vurguladı. Trump, İran'ın ABD tarafından öne sürülen temel nükleer şartları kabul ettiğini belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Trump yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İran bir anlaşma yapmak istiyor, 2 ay önce yapmaya yanaşmadıkları şeyleri bugün yapmaya hazırlar. Lübnan'daki ateşkes 'ı da kapsayacak, bence Hizbullah ateşkes kurallarına uyacaktır. İran, sahibi olmamayı çok kesin bir şekilde kabul etti. Ayrıca yer altındaki nükleer maddeleri de bize teslim etmeyi kabul ettiler. Donanmamız inanılmaz. Hiçbir gemi buraya girmeyi aklından bile geçirmiyor. Hiçbir gemi donanmamızı geçemiyor. İran ile pek çok konuda anlaşmaya vardık. Uygun bir zamanda Lübnan'a gideceğim."

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
