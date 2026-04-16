Özetle

HABERİN ÖZETİ Trump, İran’ın nükleer şartı kabul ettiğini duyurdu! ABD Başkanı Donald Trump, İran ile diplomatik süreçte önemli bir noktaya gelindiğini ve İran'ın ABD'nin nükleer şartlarını kabul ettiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik süreçte daha önce ulaşılamayan bir noktaya gelindiğini vurguladı. Trump, İran'ın ABD tarafından öne sürülen temel nükleer şartları kabul ettiğini belirtti.

Trump yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İran bir anlaşma yapmak istiyor, 2 ay önce yapmaya yanaşmadıkları şeyleri bugün yapmaya hazırlar. Lübnan'daki ateşkes Hizbullah'ı da kapsayacak, bence Hizbullah ateşkes kurallarına uyacaktır. İran, nükleer silah sahibi olmamayı çok kesin bir şekilde kabul etti. Ayrıca yer altındaki nükleer maddeleri de bize teslim etmeyi kabul ettiler. Donanmamız inanılmaz. Hiçbir gemi buraya girmeyi aklından bile geçirmiyor. Hiçbir gemi donanmamızı geçemiyor. İran ile pek çok konuda anlaşmaya vardık. Uygun bir zamanda Lübnan'a gideceğim."