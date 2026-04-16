Trump yönetimi olası askeri müdahaleye hazırlanıyor! İran'dan sonraki hedef ülke belli

ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzayıp uzamayacağı, savaşın sürüp sürmeyeceğine dair belirsizlik devam ediyor. Orta Doğu'da gerilim hala yüksek seyrederken tedirgin edici bir başka iddia ortaya atıldı. USA Today gazetesinin bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yeni olası askeri operasyon için hazırlık yapıyor.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) öncülüğünde yapılan askeri planlamaların Küba için olduğu öne sürüldü. Yetkililer, söz konusu direktiflerin, ABD ile Küba arasında son dönemde artan gerilimin bir yansıması olduğunu savunarak, bu gerilimin Trump yönetiminin ocakta Küba'ya petrol sevkiyatlarını kısıtlamasıyla ilgili olduğunu öne sürdü.
Pentagon'dan USA Today'e yapılan açıklamada ise farklı senaryolara yönelik planlamaların rutin olduğuna işaret edilerek, Trump'ın talimatları doğrultusunda harekete geçmeye hazır olunduğu kaydedildi.
ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.
Trump, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydetmiş, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." demişti.