ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzayıp uzamayacağı, savaşın sürüp sürmeyeceğine dair belirsizlik devam ediyor. Orta Doğu'da gerilim hala yüksek seyrederken tedirgin edici bir başka iddia ortaya atıldı. USA Today gazetesinin bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yeni olası askeri operasyon için hazırlık yapıyor.

Trump yönetimi olası askeri müdahaleye hazırlanıyor! İran'dan sonraki hedef ülke belli

HABERİN ÖZETİ Trump yönetimi olası askeri müdahaleye hazırlanıyor! İran'dan sonraki hedef ülke belli ABD'nin Orta Doğu'daki gerilimlere rağmen Küba'ya yönelik olası askeri operasyon hazırlığı içinde olduğuna dair iddialar gündeme geldi. USA Today gazetesinin bilgi sahibi iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yeni olası askeri operasyon için hazırlık yapıyor. Askeri planlamaların Küba için olduğu öne sürülüyor. Yetkililer, bu hazırlığın ABD ile Küba arasındaki gerilimin bir yansıması olduğunu ve Trump yönetiminin ocakta Küba'ya petrol sevkiyatlarını kısıtlamasıyla ilgili olduğunu savunuyor. Pentagon, farklı senaryolara yönelik planlamaların rutin olduğunu ve Trump'ın talimatları doğrultusunda harekete geçmeye hazır olunduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık karararnamesini imzalamıştı. Trump, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da ilgileneceklerini kaydetmişti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, olası bir ABD işgaline karşı mücadele edeceklerini ve gerekirse öleceklerini ifade etti.

ABD'NİN YENİ HEDEF ÜLKESİ KÜBA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) öncülüğünde yapılan askeri planlamaların Küba için olduğu öne sürüldü. Yetkililer, söz konusu direktiflerin, ABD ile Küba arasında son dönemde artan gerilimin bir yansıması olduğunu savunarak, bu gerilimin Trump yönetiminin ocakta Küba'ya petrol sevkiyatlarını kısıtlamasıyla ilgili olduğunu öne sürdü.

PENTAGON HAREKETE GEÇMEYE HAZIR

Pentagon'dan USA Today'e yapılan açıklamada ise farklı senaryolara yönelik planlamaların rutin olduğuna işaret edilerek, Trump'ın talimatları doğrultusunda harekete geçmeye hazır olunduğu kaydedildi.

ABD VE KÜBA ARASINDA NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydetmiş, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." demişti.