ABD, Rusya'ya güvenmedi! Putin'in İran için teklifi reddedildi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen ABD ve İran heyetlerinin anlaşmazlık yaşadığı Tahran'ın nükleer programı konusunda Rusya'nın yaptığı teklif reddedildi. Rusya, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu kendi topraklarında muhafaza edebileceğini belirtti. Fakat ABD bu konuda Rusya'ya güvenmedi ve teklifi reddetti.

Özetle

İsrail ve ABD saldırıları sırasında İran'a destek sağladığı öne sürülen Rusya'nın bu teklifine dair açıklamalar Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. Peskov, teklifin “uzun zaman önce” sunulduğunu ve İran’ın o dönemde bu öneriye olumlu yaklaştığını belirterek “Bu çok iyi bir çözümdü, ancak ne yazık ki ABD tarafı bunu reddetti” dedi.

TEKLİF REDDEDİLSE DE GEÇERLİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in girişimi yeniden gündeme almaya hazır olduğunu ifade eden Peskov, planın Orta Doğu’daki gerilimi azaltabileceğini söyledi.

İran’ın nükleer programı, uzun süredir ABD ile yürütülen müzakerelerde en büyük anlaşmazlık konularından biri olmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını teslim etmesini talep ediyor.

Tahran yönetimi ise nükleer silah geliştirme niyetinde olmadığını savunurken, uranyum zenginleştirmenin egemenlik hakkı olduğunu ve sivil amaçlarla yapıldığını belirtiyor.

RUSYA'NIN İRAN'A DESTEK VERDİĞİ İDDİASI

ABD istihbaratından iki yetkili, Rusya'nın İran'a bölgedeki Amerikan savaş gemilerini, uçaklarını ve diğer varlıklarını vurmasına yardımcı olabilecek bilgiler sağladığını iddia etmişti.

Öte yandan Rusya, nükleer programı ve Orta Doğu'da Hizbullah, Hamas ve Husiler gibi gruplara verdiği destek nedeniyle yıllarca ambargolara maruz kalan Tahran ile dostane ilişkiler sürdüren az sayıdaki ülkeden biri.