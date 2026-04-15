Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya


 Berrak Arıcan Baş

İran, Çin sayesinde ABD'yi büyük zarara uğrattı! İşte gizli uydu silahı

ABD, İran, İsrail savaşı sırasında Çin'in saman altından su yürüttüğü öne sürüldü. İngiliz Financial Times gazetesi, İran'ın, ABD üslerini, Çin yapımı bir casus uydu sayesinde hedef alıp, saldırıları gerçekleştirdiğini yazdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 12:53

İngiliz basını Financial Times, belgelerine dayandırdığı haberinde, Tahran'ın, Orta Doğu'daki ABD üslerini, sayesinde hedef aldığını yazdı. Habere göre, İran, 28 Şubat'ta başlayıp 8 Nisan'a kadar devam eden savaşta Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alabilmek için Çinli Earth Eye Co. şirketi tarafından üretilen ve uzaya fırlatılan TEE-01B uydusunu kullandı.

HABERİN ÖZETİ

İran, Çin sayesinde ABD'yi büyük zarara uğrattı! İşte gizli uydu silahı

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Financial Times'ın İran askeri belgelerine dayandırdığı haberine göre, Tahran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerini Çin yapımı bir uydu aracılığıyla hedef aldığı iddia ediliyor.
İran, Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef almak için Çinli Earth Eye Co. şirketi tarafından üretilen ve uzaya fırlatılan TEE-01B uydusunu kullandı.
Uydu, Çin'den fırlatıldıktan sonra 2024 yılının sonlarında İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından devralındı.
Anlaşma kapsamında İran Devrim Muhafızları, Emposat tarafından işletilen ticari yer istasyonlarına erişim izni aldı.
Uydu, 13, 14 ve 15 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nün görüntülerini yakaladı ve bu tarihlerde ABD uçakları vuruldu.
Uydu, Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü, Bahreyn'deki ABD 5'inci Filosu deniz üssü ve Erbil Havalimanı gibi noktaları da izledi.
İran'ın Körfez ülkelerinde izlediği sivil altyapılar arasında Khor Fakkan konteyner limanı bölgesi, Qidfa enerji ve tuzdan arındırma tesisi ile Alba tesisi yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.

Uydu, Çin'den uzaya fırlatıldıktan sonra 2024 yılının sonlarında İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından devralındı. İranlı askeri komutanlar, uyduyla ABD'nin önemli askeri tesislerini izledi. Haber de mart ayında söz konusu yerlere düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarından önce ve sonra çekilen fotoğraflara yer verildi.

İran, Çin sayesinde ABD'yi büyük zarara uğrattı! İşte gizli uydu silahı

UYDU SAYESİNDE HEDEF ALINIP VURULDU

Habere göre anlaşmanın bir parçası olarak İran Devrim Muhafızlarına, Asya, Latin Amerika ve diğer bölgelere yayılan bir ağa sahip Pekin merkezli uydu kontrol ve veri hizmetleri sağlayıcısı Emposat tarafından işletilen ticari yer istasyonlarına erişim izni verildi.

Kayıtlara göre uydu 13, 14 ve 15 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nün görüntülerini yakaladı. 14 Mart'ta Trump, üste bulunan ABD uçaklarının vurulduğunu doğruladı. ABD Hava Kuvvetleri'nde ait 5 yakıt ikmal uçağı hasar saldırıda hasar gördü.

KÖRFEZ ÜLKELERDEKİ SİVİL ALTYAPILARI İZLEDİ

Uydu ayrıca İran Devrim Muhafızları'nın bu bölgelerdeki tesislere yönelik saldırılar sırasında Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nü ve Bahreyn'in Manama kentindeki ABD 5'inci Filosu deniz üssüne ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkentindeki Erbil Havalimanına yakın noktaları da izledi.

İran, Çin sayesinde ABD'yi büyük zarara uğrattı! İşte gizli uydu silahı

Uydu tarafından gözetlenen diğer noktalar arasında Kuveyt'teki Camp Buehring ve Ali Al Salem hava üsleri, Cibuti'deki Camp Lemonnier ABD askeri üssü ve Umman'daki Duqm Uluslararası Havalimanı yer aldı. İran'ın Körfez ülkelerinde izlediği sivil altyapılar ise Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Khor Fakkan konteyner limanı bölgesi ve Fujairah kentindeki Qidfa enerji ve tuzdan arındırma tesisi ile dünyanın en büyük alüminyum eritme tesislerinden biri olan Bahreyn'deki Alba tesisi oldu.

''DEVRİM MUHAFIZLARI BU SAYEDE HEDEFLERİ ÖNCEDEN BELİRLİYOR''

Sciences Po Üniversitesi'nde İran uzmanı olan Nicole Grajewski, "Bu uydu açıkça askeri amaçlarla kullanılıyor, çünkü İran'ın sivil uzay programı tarafından değil, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri tarafından işletiliyor. İran'ın savaş sırasında yabancı kaynaklı bu kapasiteye gerçekten ihtiyacı var, çünkü bu sayede Devrim Muhafızları hedefleri önceden belirleyebiliyor ve saldırılarının başarısını kontrol edebiliyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, İran, İsrail arasında kırılgan ateşkes: Trump 2 günü işaret etti! Lübnan hala ateş altında
İran'da ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı maddi zarar
ETİKETLER
#çin
#iran
#askeri
#Uydu Yayını
#Abd Üsleri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.