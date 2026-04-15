İran, Çin sayesinde ABD'yi büyük zarara uğrattı! İşte gizli uydu silahı

İngiliz basını Financial Times, İran askeri belgelerine dayandırdığı haberinde, Tahran'ın, Orta Doğu'daki ABD üslerini, Çin sayesinde hedef aldığını yazdı. Habere göre, İran, 28 Şubat'ta başlayıp 8 Nisan'a kadar devam eden savaşta Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alabilmek için Çinli Earth Eye Co. şirketi tarafından üretilen ve uzaya fırlatılan TEE-01B uydusunu kullandı.

Uydu, Çin'den uzaya fırlatıldıktan sonra 2024 yılının sonlarında İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından devralındı. İranlı askeri komutanlar, uyduyla ABD'nin önemli askeri tesislerini izledi. Haber de mart ayında söz konusu yerlere düzenlenen insansız hava aracı ve füze saldırılarından önce ve sonra çekilen fotoğraflara yer verildi.

UYDU SAYESİNDE HEDEF ALINIP VURULDU

Habere göre anlaşmanın bir parçası olarak İran Devrim Muhafızlarına, Asya, Latin Amerika ve diğer bölgelere yayılan bir ağa sahip Pekin merkezli uydu kontrol ve veri hizmetleri sağlayıcısı Emposat tarafından işletilen ticari yer istasyonlarına erişim izni verildi.

Kayıtlara göre uydu 13, 14 ve 15 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nün görüntülerini yakaladı. 14 Mart'ta Trump, üste bulunan ABD uçaklarının vurulduğunu doğruladı. ABD Hava Kuvvetleri'nde ait 5 yakıt ikmal uçağı hasar saldırıda hasar gördü.

KÖRFEZ ÜLKELERDEKİ SİVİL ALTYAPILARI İZLEDİ

Uydu ayrıca İran Devrim Muhafızları'nın bu bölgelerdeki tesislere yönelik saldırılar sırasında Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'nü ve Bahreyn'in Manama kentindeki ABD 5'inci Filosu deniz üssüne ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkentindeki Erbil Havalimanına yakın noktaları da izledi.

Uydu tarafından gözetlenen diğer noktalar arasında Kuveyt'teki Camp Buehring ve Ali Al Salem hava üsleri, Cibuti'deki Camp Lemonnier ABD askeri üssü ve Umman'daki Duqm Uluslararası Havalimanı yer aldı. İran'ın Körfez ülkelerinde izlediği sivil altyapılar ise Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Khor Fakkan konteyner limanı bölgesi ve Fujairah kentindeki Qidfa enerji ve tuzdan arındırma tesisi ile dünyanın en büyük alüminyum eritme tesislerinden biri olan Bahreyn'deki Alba tesisi oldu.

''DEVRİM MUHAFIZLARI BU SAYEDE HEDEFLERİ ÖNCEDEN BELİRLİYOR''

Sciences Po Üniversitesi'nde İran uzmanı olan Nicole Grajewski, "Bu uydu açıkça askeri amaçlarla kullanılıyor, çünkü İran'ın sivil uzay programı tarafından değil, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri tarafından işletiliyor. İran'ın savaş sırasında yabancı kaynaklı bu kapasiteye gerçekten ihtiyacı var, çünkü bu sayede Devrim Muhafızları hedefleri önceden belirleyebiliyor ve saldırılarının başarısını kontrol edebiliyor" ifadelerini kullandı.