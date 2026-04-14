Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İran'da ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı maddi zarar

ABD ve İran görüşmelerinin akıbeti belirsizliğini korurken tahmini maddi zarara dair açıklama geldi. İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların yol açtığı maddi zararın tahminen 270 milyar dolar olduğunu söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 14:59

Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Rusya'nın RIA Novosti ajansına röportaj verdi. Sözcü Muhacerani, ve 'in 28 Şubat'ta başlayan ve 8 Nisan'da sona eren saldırılarının yol açtığı kayba değindi. Muhacerani, saldırılar nedeniyle ülkedeki maddi zararın 270 milyar dolar olarak tahmin edildiğini belirtti.

NİHAİ MALİYET MUHTEMELEN DAHA YÜKSEK OLACAK

Muhacerani, bu sayının ön verilere dayandığı, nihai maliyetin muhtemelen daha yüksek olacağını ifade etti. Muhacerani, "Müzakere ekibimizin üzerinde çalıştığı ve İslamabad görüşmelerinde ele alınan konulardan biri de savaş tazminatları meselesidir. Zararlar genellikle birkaç katmanda incelenmelidir. İran'ın ABD ve İsrail saldırılarından kaynaklanan kayıplarının şu anda yaklaşık 270 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

İRAN VE ABD GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ülkesinin müzakere heyetine liderlik etmişti.

İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin İsrail'in etkisi altındaki ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.

Görüşmelerin ertesi günü Netanyahu yaptığı açıklamada, "Dün Başkan Yardımcısı Vance ile görüştüm. İslamabad'dan dönüş yolunda uçağından beni aradı. Bu yönetimin üyelerinin her gün yaptığı gibi, müzakerelerin çöküşü hakkında bana ayrıntılı bilgi verdi." ifadelerini kullanmıştı.

