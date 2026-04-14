Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Avustralya'nın sosyal medya yasağı ters tepti: Çocuklar kısıtlamaları aşmış

Avustralya'nın 16 yaş altı sosyal medya yasağına rağmen çocukların yüzde 61'inin platformları aktif şekilde kullanmaya devam ettiği belirlendi. Gençlerin büyük bir kısmı kısıtlamaları aşmanın oldukça kolay olduğunu belirtti. Yasağın çocuklar üzerinde henüz net bir etkisi görülmedi.

'nın 16 yaş altı gençler için yürürlüğe koyduğu sosyal medya yasağının işe yaramadığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar, yasalara göre sosyal ağları kullanamaması gereken çocukların büyük bir kısmının platformlara halen erişmeye devam ettiğini gösterdi.

Engadget'in haberine göre, çevrim içi zararları önlemeye odaklanan yardım kuruluşu Molly Rose Vakfı, mart ayında 12 ile 15 yaş arası 1.050 Avustralyalı çocuğu kapsayan güncel bir anket çalışması yayınladı. Paylaşılan sonuçlara göre, yasaklı platformlara önceden erişimi olan 12-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 61'i halen 1 veya daha fazla aktif hesaba sahip.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDE HERHANGİ BİR ETKİSİ OLMADI

Avustralya, 10 Aralık'ta yürürlüğe giren kararla 16 yaş altı için sosyal medyayı yasaklayarak dünyada bir ilke imza atmıştı. Ancak yasağın üzerinden sadece birkaç ay geçmesine rağmen, vakfın anketi kısıtlamanın çocukların refahı üzerinde net bir olumlu veya olumsuz etki oluşturmadığı sonucuna ulaştı.

Raporda ayrıca, kısıtlanmış platformlara girmeye çalışan çocukların yüzde 70'inin "engelleri aşmanın oldukça kolay olduğunu" söylediği belirtildi.

AVUSTRALYA HÜKÜMETİ, PLATFORMLARI SORUŞTURUYOR

Avustralya hükümeti de mart ayında sosyal medya platformlarının yasaklara nasıl uyduğuna dair kendi bulgularını kamuoyuyla paylaştı. Hükümetin raporuna göre; Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram ve YouTube şu anda olası kural ihlalleri nedeniyle soruşturuluyor.

Avustralya'nın e-Güvenlik kurumunun soruşturmaları tamamlamak üzere olduğu ve 2026 yılının ortalarına kadar yaptırım kararı alacağı raporda yer alan detaylar arasında bulunuyor. Kurumun yaptırım yetkileri arasında ihlal bildirimleri yayınlamak, mahkeme kararıyla ihtiyati tedbir istemek ve 49,5 milyon Avustralya dolarına varan para cezaları uygulamak yer alıyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
