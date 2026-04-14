Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Milyonların beklediği özellik WhatsApp'a geliyor! Sizi bildirimle uyaracak

WhatsApp, aynı anda aktif olan bağlı cihazları kullanıcıya anında bildirecek yeni bir güvenlik sistemini test aşamasına soktu. Kullanıcılar, ana telefonlarıyla uygulamaya girdiklerinde bilgisayar veya tabletteki izinsiz kullanımları gerçek zamanlı olarak fark edip müdahale edebilecek.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 13:52

WhatsApp, yıllar içinde bağlı cihazlara yönelik pek çok yenilik tanıttı. Son olarak, Android için WhatsApp Beta 2.26.15.6 sürümünün Play Store üzerinden kullanıma sunulmasının ardından yapılan incelemelerde platformun bağlı cihazların aktivitelerini gerçek zamanlı olarak izlemeye olanak tanıyan bir sistem üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Milyonların beklediği özellik WhatsApp'a geliyor! Sizi bildirimle uyaracak

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
WhatsApp, bağlı cihazlardaki aktiviteleri gerçek zamanlı olarak izlemeye olanak tanıyacak yeni bir güvenlik özelliği geliştiriyor.
Geliştirilmekte olan özellik sayesinde, birincil cihazda WhatsApp kullanılırken başka bir bağlı cihaz aynı anda aktif olduğunda kullanıcıya anında bildirim gönderilecek.
Bu sayede kullanıcılar, hesaplarına başka bir yerden erişilip erişilmediğini hızlıca anlayabilecek.
Mevcut durumda kullanıcılar, bağlı cihazlarını manuel olarak kontrol etmek zorunda kalıyor.
Yeni özellik, gelişmiş gizlilik ayarları menüsünden etkinleştirilebilecek.
Daha önceki bir güncellemede, bağlı cihazlarda sohbet kilitleme özelliği gizli kod oluşturma yöntemiyle kullanıma sunulmuştu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Hatırlanacağı üzere, Android için Beta 2.24.11.9 güncellemesi, bağlı cihazlarda sohbet kilitleme özelliğini getirmişti ve kullanıcıların ikinci cihazlarından doğrudan bir şifre belirleyerek konuşmalarını güvence altına almasına imkan tanınmıştı.

Kilitli sohbet özelliği başlangıçta yalnızca ana cihaz üzerinde kullanılabiliyordu; dolayısıyla hassas içerikli konuşmalar diğer aygıtlarda korumasız kalıyordu. Gelen güncellemeyle birlikte WhatsApp, sohbet kilitleme işlevini gizli kod oluşturma yöntemiyle bağlı cihazlara da açmıştı.

Milyonların beklediği özellik WhatsApp'a geliyor! Sizi bildirimle uyaracak

EŞZAMANLI KULLANIMDA ANINDA UYARI GELECEK

WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntülerinden anlaşıldığı üzere, WhatsApp artık kullanıcıların hangi cihazlarının o anda aktif olduğunu görebilmesini sağlayacak bir özellik geliştiriyor. Henüz geliştirme aşamasında olsa ve ilerleyen dönemde kullanıma açılması planlansa da, kullanıcılara hesap aktiviteleri üzerinde çok daha güçlü bir kontrol mekanizması sunulacak.

Mevcut durumda kullanıcılar, "Bağlı Cihazlar" ekranı üzerinden ana hesaplarına hangi cihazların bağlı olduğunu görüntüleyebiliyor. Aynı ekran aracılığıyla aktif oturumları yönetmek ve tanınmayan ya da artık kullanılmayan cihazları listeden kaldırmak mümkün. Fakat kullanıcıların bağlı cihazlarını sürekli olarak manuel biçimde kontrol etmesi gerekiyor. Hesabın güvende kalması ve yetkisiz erişimlerin önlenmesi tamamen kullanıcının dikkatine bağlı kalıyor.

Geliştirilmekte olan özelliği, hesaba bağlı başka bir cihaz aynı anda aktif olduğunda kullanıcıya bildirim gönderecek. Bir kullanıcı birincil cihazında WhatsApp kullanırken, bağlı olan başka bir cihaz eş zamanlı olarak aktif hale geldiğinde anlık bir uyarı alacak. Böylece hesabına başka bir yerden erişilip erişilmediğini hızlıca anlayabilecek.

Kullanıma sunulduktan sonra yeni seçeneği gelişmiş gizlilik ayarları menüsünden doğrudan etkinleştirebileceksiniz.

