Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

BTK açıkladı: Vatandaş en çok neden şikayetçi? Sonuç şaşırtmadı

BTK verilerine göre elektronik haberleşme sektörüne yönelik yapılan resmi şikayetler geçtiğimiz yıl 268 bin 94 seviyesine kadar yükseldi. Peki vatandaşlar en fazla neden şikayet etti? İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 11:56

Tüketicilerin elektronik haberleşme alanındaki sorunlarını ilettiği verilerine göre, geride bıraktığımız yıl en fazla şikayet internet servis sağlayıcılarının bağlantı ve hizmet kalitesi üzerine yapıldı. Veriler, BTK'nın "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"ndan derlendi.

0:00 114
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
BTK verilerine göre, tüketiciler geçen yıl en çok internet servis sağlayıcılarının bağlantı ve hizmet kalitesinden şikayetçi oldu.
Geçen yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletilen şikayet sayısı 268 bin 94'e çıktı.
En fazla şikayet, 124 bin 228 ile internet servis sağlayıcılığı alanında gerçekleşti.
İnternet hizmetlerindeki şikayetlerin büyük çoğunluğu 'bağlantı ve hizmet kalitesi'ne yönelikti.
Mobil iletişim kategorisi 119 bin 607 şikayet ile ikinci sırada yer aldı.
Mobil iletişim sektöründe şikayetler 'taahhütname, cezai şart ve cayma bedeli' konusunda yoğunlaştı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletilen tüketici şikayetlerinde ilk sırada "internet servis sağlayıcılığı" hizmeti yer alırken, bu konudaki şikayetlerin büyük bölümü "bağlantı ve hizmet kalitesi"ne yönelik oldu.

BTK'YE ŞİKAYET SAYISI 300 BİNE YAKLAŞTI

Vatandaşlar, "BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi" üzerinden mobil iletişim, internet sağlayıcılığı, uydu, sabit telefon ve Kablo TV gibi hizmetlere yönelik şikayetlerde bulunabiliyor.

Bu kapsamda söz konusu sisteme 2024'te 183 bin 823 şikayet bildirilirken, bu sayı geçen yıl 268 bin 94'e çıktı. Hizmet bazında geçen yılın tamamında en fazla şikayet, 124 bin 228 ile internet servis sağlayıcılığı alanında geldi. Mobil iletişim kategorisi de aynı dönemde 119 bin 607 şikayet ile ikinci sırada yer aldı.

BTK'ye geçen yılın tamamında uydu platform hizmetlerine yönelik 11 bin 442, sabit telefon hizmetlerine yönelik 10 bin 811 ve Kablo TV hizmetleri konusunda 2 bin 6 şikayet ulaştı.

İnternet hizmetlerinde en fazla şikayet "bağlantı ve hizmet kalitesi" alanında iletildi. Mobil iletişim sektöründe şikayetler "taahhütname, cezai şart ve cayma bedeli" konusunda yoğunlaşırken, uydu platform hizmetinde en fazla şikayet "faturalandırma" alanında geldi.

Sabit telefon hizmetinde "abonelik işlemleri", Kablo TV hizmetinde de "bağlantı ve hizmet kalitesi"ne ilişkin şikayetler öne çıktı.

ETİKETLER
#btk
#Tüketici Şikayetleri
#Hizmet Kalitesi
#İnternet Servis Sağlayıcıları
#Bağlantı Kalitesi
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.