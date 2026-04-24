Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

MHP'de iki teşkilat daha feshedildi! Bingöl ve Gaziantep'e yeni atama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Semih Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin Bingöl ve Gaziantep İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu. MHP'de şu ana kadar feshedilen il teşkilatları 11'a ulaştı. İşte tüm detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 14:48

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Bingöl ve Gaziantep İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

MHP'de iki teşkilat daha feshedildi! Bingöl ve Gaziantep'e yeni atama

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bingöl İl Teşkilatı feshedildi ve yerine Emin Varan atandı.
MHP Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddeleri uyarınca feshedildi.
Parti tüzüğünün 34. maddesi uyarınca feshedilen teşkilatın yerine Emin Varan, MHP Bingöl İl Başkanlığı görevine atandı.
Bu fesihle birlikte MHP'de feshedilen il teşkilatı sayısı 10'a ulaştı.
Daha önce feshedilen diğer il teşkilatları ve tarihleri İstanbul (6 Nisan 2026), Kütahya (16 Nisan 2026), Eskişehir (16 Nisan 2026), Kars (16 Nisan 2026), Bilecik (17 Nisan 2026), Çanakkale (17 Nisan 2026), Muğla (17 Nisan 2026), Bolu (20 Nisan 2026) ve Ardahan (21 Nisan 2026) olarak belirtilmiştir.
Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl ve Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshedildi.

Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan, Gaziantep Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atandı.

FESHEDİLEN TEŞKİLAT SAYISI 11'E ULAŞTI

MHP'de şu ana kadar feshedilen il teşkilatları ve tarihleri şöyle şekillendi:

İstanbul: 6 Nisan 2026
Kütahya: 16 Nisan 2026
Eskişehir: 16 Nisan 2026
Kars: 16 Nisan 2026
Bilecik: 17 Nisan 2026
Çanakkale: 17 Nisan 2026
Muğla: 17 Nisan 2026
Bolu: 20 Nisan 2026
Ardahan: 21 Nisan 2026.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şamil Tayyar: AK Partili ve MHP'li belediyelere de operasyon yapılma ihtimali yüksek
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.