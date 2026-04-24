MHP'de iki teşkilat daha feshedildi! Bingöl ve Gaziantep'e yeni atama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Bingöl ve Gaziantep İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl ve Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğün 34. maddesi uyarınca feshedildi.
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan, Gaziantep Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atandı.
MHP'de şu ana kadar feshedilen il teşkilatları ve tarihleri şöyle şekillendi:
İstanbul: 6 Nisan 2026
Kütahya: 16 Nisan 2026
Eskişehir: 16 Nisan 2026
Kars: 16 Nisan 2026
Bilecik: 17 Nisan 2026
Çanakkale: 17 Nisan 2026
Muğla: 17 Nisan 2026
Bolu: 20 Nisan 2026
Ardahan: 21 Nisan 2026.