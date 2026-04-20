Politika
Avatar
Editor
 Banu İriç

MHP Bolu il teşkilatı feshedildi: Başkanlığa yeni isim atandı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu il teşkilatı feshedildi. MHP Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran atandı.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 18:48
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 18:57

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran'ın atandığını duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52’nci ve 54’üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34’üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran atanmıştır" ifadelerini kullandı.

HABERİN ÖZETİ

MHP Bolu il teşkilatı feshedildi: Başkanlığa yeni isim atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Bolu İl Teşkilatı'nı feshederek Seyit Mehmet Başaran'ı Bolu İl Başkanlığı görevine atadı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın atamayı duyurdu.
MHP Bolu İl Teşkilatı, parti tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca feshedildi.
Seyit Mehmet Başaran'ın MHP Bolu İl Başkanlığı görevine atandığı açıklandı.
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
