MHP lideri Bahçeli, İmralı'ya seslendi! PKK için son çağrı

28 Ocak 2025 11:24 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:45

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bolu'daki yangın faciasında sorumluların mutlaka hesap vereceğinin altını çizen Bahçeli, yangında hayatını kaybeden çocukların isimlerini anarken gözyaşlarını tutamadı. Terör örgütü PKK'nın sönüşe geçtiği bir dönemde olduğunu belirten Bahçeli, "Beklenen çağrının bir an önce açıklanması samimi dileğimdir" dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili konuşan Devlet Bahçeli, sorumluların mutlaka hesap vereceğini söyledi. İsim vermeden Tanju Özcan'ı da eleştiren Bahçeli, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini ve özeleştiriden kaçmasını da doğru bulmadığını söyledi.

Gazze'deki ateşkes ile ilgili de konuşan Bahçeli, "Gazzeli sürgün edilme projesi sakıncalıdır. Siyasi ayak oyunlarının, küresel otokrat heveslerin hiç kimseye faydası olamaz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın sönüşe geçtiği bir dönemde olduğunu belirten Bahçeli, İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'a seslendi. Bahçeli, "Beklenen çağrının bir an önce açıklanması samimi dileğimdir" ifadelerini kullandı.

BOLU'DAKİ OTEL FACİASI

Bahçeli'nin konuşmasında satır başları:

"Türkiye, 21 Ocak 2025'te geceyi sabaha bağlayan bir saatte, tam bir hafta önce korkunç bir felaketle sarsıldı. Bolu Kartalkaya'daki ahşap yapılı otelde çıkan yangın, 78 kardeşimizi, 78 masum insanımızı, 78 suçsuz vatandaşlarımızı hem yakarak hem de zehirli dumanla boğarak hayattan kopardı.

Tatile gidip de sıralı tabutlarda evlerine dönen merhum vatandaşlarımıza, karneleri yetim bırakılan çocuklarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tekraren başımız sağ olsun. Bu faciadan yaralı kurtulanlara ve tedavi altında tutulanlara şifalar diliyorum"

"KUTUPLAŞMA SAHNESİ KURMAK NAMERTLİKTİR"

Otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir hukuk gereğidir. Kutuplaşma sahnesi kurmak namertliktir. Masumlar yanmış otelden çıkarılmamışken onu bunu suçlayıp işin içinden kurtulma telaşına kapılmak narsistliktir. Ahlaklı olmanın ilk şartı esasen sorumlu olmaktır. Gerçekleri bastırmak veya baltalamak ahlakın değil, adaletin ilgi sahasındadır.

TANJU ÖZCAN'IN AÇIKLAMALARI

Benim yetki alanımda değil demek ahlaki sorumluluk iradesini gasbetmektir. Sosyal medyada servis edilen resmi rapor ve yazışmaları nereye koyacağız. 8 başlıktaki eksikliği, aynı başvurunun geri çekilmesinin peşine düşmeyecek miyiz? Bolu Kartalkaya yangını faciadan fazla, cinayettir. İnsan hayatımız ucuz olmamalıdır. Türkiye yürekleri yakan olayla anılmamalıdır

"BAKANLIĞIN DURUŞUNU DOĞRU BULMUYORUM"

Bolu Belediyesinin yangını siyasi karambole getirme arayışını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesi, valilik ve il özel idaresinin sorumluluk alanından uzak olduğu duruşunu doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim. İnsan hayatımız ucuz olmamalıdır.

GAZZE'DEKİ ATEŞKES

Temennimiz iki devletli kalıcı barıştır. Gazzeli masumların sürgün edilme projesi sakıncalıdır. ABD'den beklentimiz egemenlik haklarına saygı duyulması.

"SURİYE'DE ÖRGÜTLERLE TEMAS KURULMASI AYIPTIR"

Suriye'de örgütlerle temas kurulması ayıptır. ABD'ye düşen terörle bağlantısını koparmasıdır. Terör örgütü silah bırakmıyorsa cezalandırmak hakkımızdır.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı sistemi yaşayacak yaşatılacaktır. Erken seçim beklentisi hayaldir, boşuna kürek çekmektir.

"İMRALI ÇAĞRIYI BİR AN ÖNCE AÇIKLAMALI"

Türkiye Cumhuriyeti, milli sınırlarını korumak adına terör örgütleriyle mücadelesini sürdürmüş bugünlere kadar gelmiştir. Bugün ASALA terör örgütü yoktur. PKK terörü yok denilecek kadar azalmıştır. Bölücü terör örgütünün sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz. Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. beklenen çağrının bir an önce açıklanması samimi dileğimdir. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna"