MHP lideri Bahçeli'den Reisi'nin ölümüyle ilgili suikast iddiası: Sis perdesi aralanmalı

21 May 2024 11:13 - Güncelleme : 21 May 2024 11:20

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde eski savaş pilotu şaşırtıcı detayı açıkladı: Tam da bunu yapmaya çalışıyorlardı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde eski savaş pilotu şaşırtıcı detayı açıkladı: Tam da bunu yapmaya çalışıyorlardı

MHP lideri Devlet Bahçeli partinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kötü hava koşulları nedeniyle içinde bulunduğu helikopterin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle ilgili de değerlendirmede bulunan Bahçeli, kazanın suikast olma ihtimali hakkında da konuştu.

'SİS PERDESİ ARALANMALI'

Kazanın araştırılması gerektiğini dile getiren Bahçeli şu ifadeleri kullandı: "İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesi herkesin hayatını kaybetmesine, küresel tedirginliğin üst seviyeye ulaşmasına yol açmıştır. İlk açıklamalardan anlaşılan Reisi'yi taşıyan helikopterin dağlık arazide kaza yaptığı yönündedir. Hakikaten kaza mıdır yoksa sabotaj mıdır bilemem fakat iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması zorunluluktur.

İSRAİL VE ABD'YE SERT TEPKİ

İsrail'in iddia edilen rolü, ABD'nin nerede durduğu mutlaka berraklaşmalı. Bugün İran'ın başına gelenin Allah korusun Türkiye'de de yaşanabileceğini düşünmek, karanlık mihrakların gerçek niyetini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur. Tedbir, temkin, güvenlik önlemi kaçınılmaz ihtiyaçtır. Uluslararası bağımsız soruşturma komisyonu kurulmalı. FETÖ'cü hainlerin,'Onların reisini aldın, diğerlerinin de reisini yanına al' sözleri aklıma, 'İtlerin duası kabul olsaydı, gökten yağan sadece kemik olurdu' sözünü getirdi."