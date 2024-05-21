Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

21 May 2024 10:33 - Güncelleme : 21 May 2024 10:47

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Gazze'de masumların kanı hala dökülmektedir. Barbarlık güncelleşmiş, yeni sürümü ile Gazze Şeridi'ni kırıp geçirmiştir. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere sayıları 35 bini aşan sivil ve masum Filistinli kardeşlerimiz soykırım suçunun kurbanı olmuştur.

"CANİLER İÇİN ÇEMBER DARALDI..."

UCM Başsavcısının, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı'nı insanlık suçları nedeniyle yakalama kararı müracaatında bulunması caniler için çemberin daraldığını göstermesinin yanı sıra çok önemli bir gelişmedir.

"SOYKIRIMCILARIN KAÇIŞI YA DA KURTULUŞU YOKTUR"

Soykırımcıların kaçışı ya da kurtuluşu yoktur. Netanyahu'nun güvendiği dağlara kar yağmaktadır. Gazze meselesi Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse, milli güvenlik tehditler katlanacaktır.

"GAZZE MESELESİ TÜRKİYE'NİN DE MESELESİDİR"

Gazze meselesi Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse, milli güvenlik tehditler katlanacaktır. Siyonizmin kuklası bölücü terör örgütüdür. Sömürgecilerin kara kutusu bölücü mihraklardır. Anadolu coğrafyası vadedilmiş toprak değil, Türk Milleti'nin varlık hükmüdür.

Bedeli şehit kanları ile ödenmiştir. Bu kapsamda çıkaracağımız sonuç şudur. Şayet en küçük ihmal gösterilirse bunun sonuçlarının ağır olacağını tarihsel tecrübeler belgelemektedir.

"KÜRESEL GERİLİM CANLI TUTULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Putin yeniden seçilmesinden sonra ilk resmi ziyaretini Çin'e yaptı. Yeni dönemde kapsamlı ortaklığın derinleştirilmesi bildirisi imzalandı. ABD'nin Pasifik'i askerleştirme çabaları hızlanırken, Japonya ile ortak komuta kurma adımı, ortak hava ve füze savunma ağı arayışı bölgeye orta menzilli füze konuşlandırma amaçları küresel gerilimi canlı tutmaktadır.

Fransa Ulusal Meclisi'nin 14 Mayıs'ta Yeni Kaledonya'da 10 yıl yaşamış Fransızların oy kullanmasını kararlaştırması ile bu ada ülkesi kaosun içine sürüklendi. Kıbrıs konusunda Türkiye'ye dayatmada bulunan AB ülkelerinin 'ne arıyorsun bu okyanus ülkesinde?' sorusunu soramaması bize göre Batı'nın kirli politik yüzünün itirafıdır. Fransa'nın Yeni Kaledonya'daki ayaklanmalardan Türkiye ve Azerbaycan'ı sorumlu tutması utanmazlıktır.

Son dakika haberinin detayları gelecek...