MHP lideri Bahçeli’den sürpriz telefon: Sezgin Tanrıkulu’nu aradı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu aradı. Tanrıkulu X hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

“HERKESİN SORUMLULUĞU VE KATKISI ÖNEMLİ”

Tanrıkulu, “MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

https://x.com/MSTanrikulu/status/1898067022812266655