MHP lideri Bahçeli, 28 Şubat tahliyelerine ilişkin konuştu: Takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülemez
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
18 May 2024 13:29 - Güncelleme : 18 May 2024 13:42
Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Şubat davası hükümlülerinin tahliyesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "80 yaş üstünde cezaevinde güçlük çeken insanlar bunlar. Bunu takdirle karşılamaktan başka bir şey düşünülemez" dedi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com